El exjefe de Maduro cuando era chófer, en 'El Cascabel': "Faltaba al trabajo y no era nada responsable"

David Vallenilla era responsable de las relaciones laborales del Metro de Caracas cuando fue jefe de Nicolás Maduro, quien trabajaba como conductor de autobuses en la ciudad. El sistema de transporte de buses lo gestionaba la misma empresa que el subterráneo, explica Vallenilla, quien cuenta que Maduro ingresó en el año 1992 y él era su supervisor inmediato.

“La relación que existió entre nosotros fue estrictamente laboral. Para mí era un operador más, un conductor, una persona que faltaba mucho a su trabajo, nada responsable, iba bajo el argumento de que era un delegado sindical. Eso afectaba notablemente las operaciones comerciales”.

Sin embargo, el ahora exiliado en España asegura no entender cómo “una persona que no es considerada por muchos países como presidente le pueden llamar así. Es paradójico. A un dictador no se le puede llamar presidente, un responsable de delitos contra la humanidad, está en la Corte Penal Internacional. Se le podrá llamar dictador o asesino, no presidente. Eso nunca lo he entendido”.