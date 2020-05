Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional: "Podemos no se puede meter en el papel de los jueces"

Un total de nueve formaciones políticas entre las que están Unidas Podemos, Más País y partidos nacionalistas e independentistas han apoyado un manifiesto conjunto en el que urgen al Ejecutivo a tomar medidas alternativas a la privación de libertad para garantizar el derecho a la salud de las personas presas durante la situación de emergencia sanitaria por el Covid-19 y plantean tanto la posibilidad de excarcelar como de acercar a cárceles de sus lugares de procedencia a los internos más vulnerables.

En esta dirección, el documento titulado ‘Por el respeto a los derechos de las personas privadas de libertad’ además de la firma del socio gubernamental el PSOE lleva la de Más País-Compromís, ERC, Junts, PNV, EH Bildu, BNG, la CUP.

Estos partidos políticos demandan al Ejecutivo de Pedro Sánchez y de Unidas Podemos que proceda a excarcelar a presos con patologías previas serias, crónicas o agravadas por la edad (mayores de 65 años).

Ignacio Gordillo, exfiscal de la Audiencia Nacional, ha estado en 'El Cascabel, donde ha denunciado que esta decisión no puede ser tomada por parte del Poder Ejecutivo: "Jurídicamente no tiene ningún recorrido. Es un ataque directo a la división de poderes. El Gobierno o esos partidos políticos no tienen esas facultades. No se puede llegar a entender que Unidas Podemos pidan la liberación de los presos a través de una decisión gubernativa. Son los jueces quienes tienen que tomar esa decisión".

En esta dirección, Gordillo ha explicado que no se debe utilizar esta cuestión con fines políticos: "Es importante dejar muy claro que este asunto no es penitenciario, es político y tiene el objetivo de confundir a la sociedad. En los centros penitenciarios están bien protegidos y el único objetivo es utilizar esta cuestión para sus fines políticos".