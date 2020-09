Exfiscal de la Audiencia Nacional tacha de "ridículos" los argumentos de la Fiscalía para exculpar al Gobierno

El exfiscal de la Audiencia Nacional y abogado en ejercicio, Ignacio Gordillo, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE el informe de la Fiscalía en el que expone por qué el Gobierno no conocía la gravedad de la situación con respecto a la COVID-19 y le exculpa de cualquier responsabilidad. Ante ello, Gordillo afirma que "no cabe en su asombro" al leer los argumentos e incluso los califica de "ridículos".

En palabras del abogado, "la Fiscalía dice algo como que el Gobierno no había podido prever la situación porque envió a varios ministros a la manifestación del 8M, y que si lo llega a saber, no les hubiera enviado. Los argumentos son preocupantes. Dicen que las acusaciones son genéricas y difusas. Eso no es así, he intervenido en varias de ellas y se detalló absolutamente todo, quizá alguna podrá ser genérica, pero hay delito de imprudencia.