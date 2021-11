El diputado y portavoz de Vox en el Congreso, Iván Espinosa de los Monteros, ha analizado en 'El Cascabel' de TRECE la actualidad política y social con Antonio Jiménez. Entre los temas que han abordado se encuentra los Presupuestos Generales del Estado elaborados por el Gobierno de Pedro Sánchez, la propuesta del ministro Escrivá de subir las cotizaciones sociales, la negociación de la reforma laboral, la subida del precio de la electricidad o el asesinato del menor asesinado en Lardero.

Sobre los PGE y su discusión en el congreso con la ministra Monteroeste miércoles, Espinosa de los Monteros aclara que "le he hecho un análisis de sus Presupuestos a la ministra Montero y del daño que va a hacer a España, y ella contesta con extrema derecha, que si xenofobia o mujeres que nada tienen que ver con lo que estábamos tratando. El PSOE siempre que no gobernaban ellos han presentado una enmienda, no es síntoma de falta de democracia".

"Estos Presupuestos están hechos a medida de Bildu, llevan a España a la ruina económica y a la entrega del país a quienes odian nuestra nación"

Por ello, añade el diputado de Vox, "los Presupuestos están absolutamente mal concebidos por la situación en la que se encuentra España. Deben hacer un esfuerzo por los españoles, no pedirles el esfuerzo a los españoles. Necesitamos unos Presupuestos para la recuperación, pero no puede pasar por la subida de impuestos, extraer cada vez más rentas de los sufridos contribuyentes, por poner más dificultades para que los españoles crezcan y generen riquezas. Deberíamos redefinir por completo el papel del Estado y analizar cuenta por cuenta, buscar la eficiencia y rebajar los impuestos para dejar la riqueza en las manos de los españoles. No podemos año tras año subir impuestos e incrementar gasto".

Según reconoce el propio Espinosa de los Monteros, "hay cosas que el Estado sabe hacer bien, como la Agencia Tributaria, y otras que no", por lo que afirma que "se debe revisar que todas las funciones que realiza el Gobierno sean necesarias, que no hay nada que se pueda simplificar o desmontar y optimizar el servicio al ciudadano, están para servir a los españoles. Estos Presupuestos están diseñados para acabar con nuestra democracia, nación y unidad de España. Están hechos a medida de Bildu, llevan a España a la ruina económica y a la entrega del país a quienes odian nuestra nación. El PSOE es especialista en conceder cosas que duran para toda la vida a cambio de un año de Presupuestos".

"Si queremos que España pase de ser un infierno fiscal al paraíso del empleo, deberíamos reducir las cotizaciones sociales"

Con respecto a la propuesta del ministro Escrivá de subir las cotizaciones sociales para garantizar el futuro de las pensiones, Espinosa de los Monteros manifiesta que "son los impuestos al trabajo" y ejemplifica que "si el Gobierno quiere que se fume o se beba menos alcohol, se suben los impuestos al tabaco o al alcohol". Por eso, explica que "si queremos que se genere menos empleo, se generan impuestos al trabajo que es lo que quiere hacer el Gobierno, es dificultar la creación de empleo. El paro es uno de los problemas más graves de España. Si queremos que pase de ser un infierno fiscal al paraíso del empleo, deberíamos reducir las cotizaciones sociales. Tenemos que replantear que España no es tan rico como mantener el estado de las autonomías con tantos políticos y sin eficencia. Debemos decidir entre pensiones dignas o autonomías".

La nueva ley laboral en la que el Gobierno está trabajando para derogar la reforma laboral del 2012 también ha sido uno de los temas que ha analizado el portavoz de Vox en el Congreso en su entrevista en TRECE: "Las condiciones del mercado del trabajo se negocian entre unas personas que nunca han trabajado por cuenta ajena y otros que no han trabajado en su vida. Son absolutos desconocedores del mercado de trabajo, todas las propuestas que estamos oyendo son de una falta de sentido común muy preocupante. Debemos facilitar la creación de empleo para quienes lo crean. Pero el Gobierno está en todo lo contrario. La deuda pública se pagará algún día, le pasamos la cuenta al que vendrá después. Estamos hipotecando el futuro de los jóvenes, dificultamos el mercado laboral. Muy pronto llegaremos al gobierno, un grupo de personas sensatas y prudentes que seremos capaces de recuperar la senda del sentido común que escasea en este Congreso".

"El ministro Marlaska debe dimitir por su responsabilidad indirecta en este asesinato"

En cuanto al asesinato del menor en Lardero, Espinosa de los Monteros señala que "debemos tomar conciencia de que este niño podría estar vivo, y no lo está porque su asesino estaba en la calle de forma precipitada. Si hubiera cumplido de manera íntegra su condena, no hubiera estado en la calle y habríamos evitado este delito. A los directores de cárceles que aceleran la salida de presos se les recompensa con un bonus económico. Es especialmente grave. Es la gota que colma el vaso, el señor Marlaska debe dimitir por su responsabilidad indirecta en este asesinato. A mí no me dejaría dormir de noche. El mal existe, pero podemos impedir que salgan demasiado pronto a la calle o que no cumplan las condenas de forma completa".

Además, Espinosa de los Monteros también se ha referido a la subida del precio de la luz: "El problema de la electricidad lleva gestándose 40 años, es imposible resolverlo en 40 días. Es muy complicado. Cada vez que un Gobierno ha cerrado alguna central de carbón o nuclear ha subido el precio de la electricidad. Cada vez que hemos querido ser los más ecologistas y modernos del mundo, hemos contribuido a subir el precio. El Gobierno debería reducir drásticamente los impuestos a la electricidad y el IVA. Tenemos una gran capacidad de reducir así la factura".

Por último, en lo que respecta a la noticia publicada sobre los motivos por los que Sánchez destituyó a Ábalos el pasado mes de julio, Espinosa de los Monteros ha dicho que "en la vida privada de Ábalos no entramos" y que "otra cosa es que incumpla el confinamiento al que nos sometieron a todos los españoles".