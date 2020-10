Enrique Maya, alcalde de Pamplona: "Se está haciendo una utilización política de una pandemia"

Enrique Maya, alcalde de Pamplona, analiza en 'El Cascabel' la evolución de la pandemia en la capital de Navarra. El alcalde de Pamplona declara que: "No soy ningún experto en materia sanitaria, no voy a discutir cuáles son los parámetros utlizados para medir la pandemia, pero si creo que en Navarra se están haciendo muchos PCRs, rondan los 3.000 diarios. Y añade que "como alcade estoy preocupado, estamos en una situación muy difícil, pero me parece tremendo la politilización de una pandemia".

Los datos muestran que la posibilidad de infectarse accidentalmente por coronavirus es el doble en Navarra que en la Comunidad de Madrid, respecto a esto, el alcalde de Pamplona señala que: "No voy a discutir las reinvindicaciones del alcade de Madrid, creo que se está haciendo una utilización política de una pandemia y eso es realmente terrible y lo que tenemos que hacer es sentarnos a trabajar entre todos para adoptar las medidas que sean mejores para salir de esta situación".

Respecto a la nueva medida de seguridad implantada por el ministro de sanidad Salvador Illa de 100 contagiados por 100.000 habitantes, el alcalde de Pamplona defiende que: "Estamos muy lejos de poder cumplirlo, si ese es el único parámetro, van a acabar confinando toda España".

Ayer, mientras en Madrid se celebraba el acto por la festividad del 12 de octubre, en pleno centro de Pamplona simpatizantes del nacionalismo vasco radical decapitaron estatuas de Felipe VI y de Cristobal Colón, Enrique Maya justifica que: "Nosotros estamos trabajando para tener informes que justifican que una cosa es ir a una concentración y otra cosa es hacer una autentica exhibición al aire libre, defendemos que eso no estaba autorizado y vamos a requerrir al departamento de interior del Gobierno de Navarra que actúe en contra de esa actuación y se interpongan las correspondientes sanciones, que pueden ser muy elevadas".