Elvira Rodríguez, en TRECE: "Europa no va a dar el dinero de los fondos hasta que el gasto final esté hecho"

La vicesecretaria Sectorial del Partido Popular y diputada por Madrid en el Congreso de los Diputados, Elvira Rodríguez, ha analizado en ‘El Cascabel’ de TRECE con Antonio Jiménez el debate de enmiendas a la totalidad de los Presupuestos Generales del Estado que el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios pretenden sacar adelante.

La exministra y expresidenta de la CNMV afirma que “lo que más cuestionamos es que no son los Presupuestos que hacían falta para un momento delicado en el que necesitamos crecer de forma sostenible y generar empleo estable. No sé si llamar falso o desfasado a este cuadro macro, ese objetivo de crecimiento y empleo con sus variables se cae. Como consecuencia, ya no te marcas un objetivo realista y creíble porque partes de unas bases que no lo son. Los ingresos se tambalean porque se basan en unas partidas que no son a pesar de lo que diga la ministra. Bajo nuestro punto de vista, estos Presupuestos tienen una cifra de gasto altísima”.

Además, Elvira Rodríguez considera que “entramos en proceso de tramitación presupuestaria y Bildu y ERC se lo van a cobrar en peso, van a tener que pedir dinero o enmiendas”.

Por otra parte, añade que “Bruselas está avisando con lo que puede pasar en 2023, los países tienen que lanzar mensajes de orden en sus cuentas públicas. Al abrirse la economía en 2021 y mucho más para 2022 se quedan huecos en las cifras de gasto que ya no va a hacer falta y que el Gobierno ha rellenado, generando gasto estructural que hace que nuestras finanzas no sean todo lo adecuadas que pueden ser. Con gasto público no se resuelve el problema, y estos Presupuestos están repletos de gasto corriente por mucho que el presidente le llame inversión social. Eso no genera crecimiento”.

En este sentido, Elvira Rodríguez explica que “Europa ha dicho que no se puede dar más rigidez a nuestro mercado de trabajo. El problema no es la palabra derogación o la que usen, sino el cómo, el fondo, si va a restar flexibilidad al mercado que puede hacer que no se pierda empleo. Pedimos conocer a qué acuerdos se ha llegado con Bruselas el Gobierno, no sé por qué no lo pueden dar. Bruselas pide que este plan de reconstrucción se comparta con todo el país”.

La vicesecretaria Sectorial del Partido Popular señala que “primero hay que exigir al Gobierno que cumpla con la Ley de Transparencia. Queremos tener acceso a los documentos de nuestro Gobierno, la Ley les obliga a dárnoslo. Mi sensación es que no tienen cerrado el acuerdo con Bruselas y por eso no lo dan. Aparte de las inversiones que están teniendo en ejecución muchísimos problemas, no acaba de efectuarse el gasto final, y Europa no va a soltar el dinero hasta que el gasto final esté hecho. Europa quiere el gasto realizado y que se hagan esas reformas estructurales, las más importantes la laboral y la de pensiones".

De hecho, considera que el problema en este momento es que “si tú le subes los costes salariales a la empresa, lo que van a hacer es no contratar y las pensiones solo se pagan con empleo. Si no tenemos puestos de trabajo, no vamos a poder atender las pensiones. Queremos que la precariedad y diferencia entre los trabajadores temporales y los fijos, aplicando fondos europeos en la primera aportación de capital se neutralice”.

Como conclusión, ha manifestado estar “preocupada porque tenemos indicios de que podemos estar en la entrada de una segunda vuelta de la crisis como pasó con la otra que viene dada por circunstancias como la inflación, la subida de la luz, con ese monopolio de ofertas colocado en Asia, te has quedado sin reservas”.

La exministra también se ha referido a la situación interna en la que se encuentra el Partido Popular a través de un llamamiento a la calma: “Estoy segura de que la sangre no va a llegar al río y que esto se va a arreglar”.