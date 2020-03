El doctor Pérez Almeida ofrece las claves sobre cómo limpiar todos los objetos para evitar el COVID-19

El doctor Esteban Pérez Almeida explica en "El Cascabel" cómo deben limpiarse los objetos cotidianos que tenemos a nuestro alrededor. Un ejemplo es el móvil, que se puede limpPariar con un algodón empapado en agua y agua oxigenada. Una mezcla que se puede aplicar para limpiar el pomo de la puerta, aunque el doctor recomienda siempre que se pueda en lugares ajenos al hogar evitar abrir la puerta con la mano. En el acero, el virus se mantiene durante 72H pero si los cubiertos se friegan bien, el virus desaparece. ¿Y los paquetes? "Se estima que en el cartón permanece 24H, por lo que las posibilidades de que un paquete llegue contaminado son muy pequeñas" " En las monedas, se estima que permanece 4H y en las bolsas de plástico, hasta 72H. A la hora de sacar a pasear el perro, cuando vuelven, quitarse los zapatos y limpiar las patitas con agua y jabón". Otro objeto muy usado es el ordenador, "se puede desinfectar con agua y agua oxigenada".

"El Cascabel" habla con Óscar, que ha dado positivo en coronavirus, y explica como los primeros días mantuvo una cuarentena muy estricta, "mi mujer empezó a mostrar síntomas y era inevitable estar juntos". Óscar explica que "empecé a sentirme mal en febrero pero como no había tenido contacto con nadie de Italia se me diagnosticó una gripe. Me incorporé pero trabajo como músico en un centro de mayores y la primera semana de marzo me informaron de que se cerraba y que había un positivo. Ahí, me fui al hospital para que me hicieran la prueba" El doctor explica que en caso de que haya un contagiado en el hogar, "debe estar en la habitación y si sale hay que hacerlo con mascarilla y guantes y mantenerse alejado dos metros de los demás. A la hora de limpiar, limpiar con agua y lejía".