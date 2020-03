Doctor Pérez Almeida: "¿Cómo vamos a luchar contra el virus si no protegemos a los que están en primera línea?

El director médico del Grupo COPE, el doctor Esteban Pérez Almeida, ha explicado en 'El Cascabel' de TRECE que "La clave para luchar contra el coronavirus nos la dio Corea del Sur. Pero no se hizo caso hasta hace bien poco y nos hemos encontrado con las cifras que estábamos viendo en Italia".

Además, ha añadido: "Me pregunto en nombre de todos los que trabajamos en el mundo de salud, es si esto test estaban aprobados por la Comunidad Europea, porque no me lo creo. ¿Qué Administración tenemos?

En cuanto a la situación actual del impacto del coronavirus, el doctor ha afirmado que “esto que está pasando en España no es de recibo, como tampoco tener a los profesionales de la salud como los tenemos. ¿Cómo vamos a luchar contra este virus si no protegemos a los que tenemos en primera línea?