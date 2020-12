El doctor Martínez-Sellés defiende la vida humana en 'El Cascabel': "Debemos impulsar los cuidados paliativos"

El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, ha defendido en 'El Cascabel' de TRECE la importancia de los cuidados paliativos que ayudan a vivir la enfermedad grave sin dolor y al acompañamiento integral, por tanto también espiritual, a los enfermos y a sus familias.

El doctor ha explicado que "esta ley va contra el código deontológico que tenemos los médicos y va contra el juramento hipocrático. Es particularmente triste que se aproveche una situación de pandemia en la que la sociedad no se puede expresar, y sin hacer ningún tipo de diálogo ni debate para sacar esta ley. Es importante que en España no tenemos unos cuidados paliativos bien desarrollados. Tenemos pacientes que sufren porque no se tratan sus síntomas de forma adecuada. En lugar de impulsar una ley de cuidados paliativos que permitiría paliar el sufrimiento de estos pacientes, se propone matarles que es algo totalmente inaceptable".

Martínez Sellés aclara que "hay muy pocos países que tengan la eutanasia legalizada en el mundo. Habrá que pensar por qué esta situación es tan excepcional. En esos países se ha visto la pendiente resbaladiza, se empieza con supuestos muy concretos pero con el tiempo se van alargando. En Holanda se realiza la eutanasia a enfermos que ya por su misma condición clínica ni siquiera pueden pedirla. Aunque se defienda desde la autonomía, acaba retirándosela a los pacientes y sobre todo a los más débiles que están en peor situación socioeconómica que se ven presionados bajo estas leyes para solicitar la eutanasia. Es muy grave. A los médicos nos preocupa de forma específica porque la eutanasia rompe la relación de confianza médico-paciente".