Díaz Ayuso: "Desde que el Gobierno dice que va a colaborar con Madrid, todo ha sido un desorden"

Isabel Díaz Ayuso, presidenta de la Comunidad de Madrid, ha respondido a las preguntas de Antonio Jiménez y Susana Ollero en 'El Cascabel' de TRECE sobre la situación de la Covid-19 en la capital de España, la falta de apoyo y cambios de mensajes del Gobierno tras comenzar a colaborar con la administración madrileña, y las restricciones que se están aplicando en toda la comunidad ante el aumento de casos, entre otras cuestiones de la actualidad.

En primer lugar, sobre la situación de la Comunidad, su presidenta ha explicado que "todos estamos perdidos. Necesitamos ley, orden y ayuda para hacerlo todo. Los viernes anunciamos las restricciones si son necesarias, y lo haremos paulatinamente y con organización para que la gente sepa a qué atenerse. Pero desde que el Gobierno ha dicho que íbamos a hablar y colaborar, todo ha sido un desorden, más que antes que estábamos solos, pero necesitamos estar acompañados”.

Ayuso ha señalado conocer cuál es el camino a seguir para frenar el avance de la epidemia: “Tenemos una estrategia clara, que no podemos volver a confinar, es la solución que impuso el Gobierno, muy fácil y prolongada de manera política, pero ahora es distinto, nos vamos a arruinar si seguimos encerrados. Los políticos estamos obligados a encontrar los métodos más justos. Confinar al 100% para encontrar al 1% contagiado no es la solución, sino encontrar a ese 1%. La gente necesita ganarse el pan. La gente mayor ha perdido facultades durante el confinamiento, mucha gente ha quedado deprimida. El confinar sin más, es fácil, pero no se trata de eso. Hemos comprado 5 millones de tests, estamos hablando con las farmacias y queremos que el Gobierno nos ayude”.

La presidenta de la Comunidad de Madrid sigue pidiendo apoyo al Gobierno, a pesar de su repentino cambio de postura: “Tengo que contestar al presidente del Gobierno, a quien he escrito en innumerables ocasiones para sentarnos a hablar en estos últimos 12 meses. Por su fuerte arraigo nacional, la Comunidad de Madrid tiene que tomar fuertes medidas, lo he dicho en muchas ocasiones. He dicho muchas veces que me preocupaba el aeropuerto, que no haya estrategia para los brotes, la vuelta al colegio".

Además, ha señalado cuál puede ser la razón: "Si vamos tarde no será por nuestra parte. Le pido a Sánchez que volvamos a la foto, se ha decidido trasladar a la opinión pública que hay rifirrafes, tensión entre ambas administraciones. Tengo muy claro lo que necesita Madrid y no me he movido de ello. Son sus ministros quienes han decidido a lo largo de la semana que ahora nos llevemos mal por unos encontronazos provocados por no habernos movido de nuestra línea, porque sabemos lo que queremos para Madrid. Pero no quita que hablemos, dialoguemos y que si el Gobierno nos traslade propuestas buenas para todos, las integremos”.

Díaz Ayuso ha explicado que, por falta de trabajo, no se ha llegado a esta situación, porque, ha dicho, “no he hecho otra cosa desde marzo que trabajar 24 horas de lunes a domingo para que esto acabe. Está siendo durísimo para los ciudadanos que son víctimas de la descoordinación y de no dar mensajes claros. Siempre que Moncloa quiera hablar estaré ahí y cuando dé medidas buenas, las aplicaremos. Pero le pido que no cambiemos los mensajes sobre la marcha, que utilicemos Madrid para otras cuestiones de fondo, que no nos pongan en el foco constante. Tenemos innumerables aciertos, hacemos lo que se puede. Si solo pesan los errores, cuando tenemos un problema abrimos el informativo y portadas con él, espantamos inversión privada, comercios, turistas y el desanimo va a cundir. La vida sigue y tenemos que poner los mecanismos, dar seguridad y certeza y pensar en la capacidad de recuperación de Madrid y España”.

En esta línea, la presidenta de la Comunidad de Madrid ha añadido que “desde el PSOE tienen una hoja de ruta de intentar que todo lo que ocurra sea siempre culpa de Madrid, pero si leo todo lo que hemos hecho, nosotros estamos trabajando, con acierto y con errores. Lo que sé es que Madrid está muy maltratada, y yo estoy aquí para asumir todos los errores y las críticas, pero por en medio se están llevando las críticas de una comunidad que es muy trabajadora, que sufre y pelea, no puede estar siempre en el foco de todo lo malo”.