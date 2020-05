¿Corre el riesgo España de convertirse en una nueva Venezuela? Antonio Jiménez responde

Antonio Jiménez, presentador de "El Cascabel" de TRECE ha participado este jueves en un café virtual junto con cinco espectadores de su programa. Durante la charla, que se ha emitido en directo a través de COPE.es y redes sociales de TRECE, el comunicador ha recibido un aluvión de preguntas sobre si él considera que España corre el riesgo de convertirse en una nueva Venezuela bajo el gobierno de PSOE y Unidas Podemos. Jiménez ha señalado que no lo cree porque nuestro país está bajo el amparo de la UE pero sí denota una "tentación totalitaria y bolivariana" en Podemos y en el propio Sánchez en asuntos como querer derogar la reforma laboral, algo que para el presentador provocaría una avalancha de parados y empresas cerradas. "Europa no va a dejar que esta situación se desmadre hasta llegar a esa situación de Venezuela. Además, la Venezuela de Chaves no estaba en un contexto político global como el que tiene ahora España. Estamos en un club europeo y no se va a dejar que haya una deriva. No le conviene a Francia, Italia, Portugal... Aunque esto no oculta que estemos viviendo derivas populistas y muy propias del chavismo", ha dicho.

Jiménez también cree que existen muchas diferencias entre la crisis que estamos ya sufriendo por la pandemia del coronavirus y la financiera de 2008. Eso sí, el comunicador niega que entonces se rescatara a la banc y se abandonara a los ciudadanos. "Se rescató a las cajas de ahorros. Y gracias a ese rescate no nos empobrecimos. ¿Qué hubiera pasado con los ahorros de todas las personas que tenían su dinero en cajas? Hubiéramos añadido a la crisis una situación de empobrecimiento absoluta. Nos rescataron a todos", ha dicho.