El Cabildo de la Catedral de Córdoba homenajea a las víctimas de coronavirus con un emotivo vídeo

José Juan Jiménez es el portavoz del Cabildo de Córdoba y explica en "El Cascabel" el objetivo del vídeo homenaje que han creado. "Es necesario recordar a los difuntos, una sociedad que los olvida es una sociedad que no va en buen camino. Es una tarea fundamental de la Iglesia que ya hacemos todos los días en la celebración de la Eucaristía, pero hemos querido con estas imágenes en un lugar tan emblemático como es la Mezquita Catedral. También la simbología de la la luz, el cirio encendido como símbolo de esperanza que nos recuerda que estamos hechos para la vida y no para la muerte. Y el agua bendita que nos recuerda que debemos regenerarnos, dejando atrás lo que no es bueno y crear un mundo mejor"

"Se trata de recordar a nuestros difuntos, rendir homenaje, y a la vez una llamada a la esperanza para que seamos capaces, entre todos, de superar esta pandemia y recuperar la normalidad en nuestras vidas. Y esperamos que sea con otros principios y que el Evangelio tenga más peso en esta sociedad que va a salir a partir de ahora".