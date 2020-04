Bieito Rubido, en TRECE: “La oposición no debe dar más cheques en blanco a Sánchez”

Hay que volver a la normalidad, no a la ‘nueva normalidad’ del señor Sánchez aunque haya normas y pautas de comportamiento. El Gobierno está demostrando que no tenía un plan y ya se lo advertimos en el mes de marzo. Al menos que no tenían plan para la pandemia, que lo tengan para salir de la crisis, pero ya hemos visto que no en la rueda de prensa del ministro Illa que estaba tan confundido que le tuvieron que corregir en directo”

“Pablo Casado no debe darle un nuevo cheque en blanco a Sánchez. De verdad que este plan es una falta de conocimiento de la realidad social de España. El Partido Popular y la oposición no debería darle ya más plazos a Sánchez.”

“El Gobierno no se tomó en serio la gravedad de la pandemia cuando la OMS dio la alerta mundial el 30 de enero. La manifestación del 8M quedará grabada en la otra memoria histórica de los españoles, esa pancarta de que el machismo mataba más que el coronavirus”.