Bieito Rubido en TRECE "Estamos probablemente ante el Gobierno más incompetente que ha habido en democracia"

"Me hubiera gustado que el Gobierno de mi país fuese un magnífico gobierno. No me parece nada interesante que nos gobiernen mal ni me interesa que el presidente del Gobierno sea incompetente, o que quien está en el puente de mando al frente del país se equivoco. Todo lo contrario. Me gustaría que gestionase bien la crisis, la economía que el país progresase y que los ciudadanos viviésemos bien. Estamos probablemente ante el Gobierno más incompetente que se recuerda de la democracia. Por la escasa formación y trayectoria profesional de las dos cabezas tractoras, el señor Sánchez e Iglesias".

Gobernar es hacerse responsable y hacer frente a situaciones complicadas. Estaban instalados como siempre en la ideología y en la acción sectaria orientada a los intereses ideológicos que representa el conglomerado socialcomunista. Hay que recordar que la alarma del coronavirus a nivel global la dio la OMS el 30 de enero, y estos señores esperaron a que pasara el 8 de marzo donde no sé qué creían que iban a resolverle a la vida de las mujeres, y estamos ante lo que estamos".