El baño de realidad de Bieito Rubido sobre la clase política en España: "Tenemos un serio problema"

Bieito Rubido, periodista y exdirector del diario ABC, ha valorado en 'El Cascabel' de TRECE la preocupante actitud de los políticos, miembros del Ejecutivo y dirigentes de los principales partidos: "Creo que tenemos una clase política deplorable, no se puede estar mintiendo sistemáticamente", ha criticado Rubido.

"La Ministra de Hacienda no puede mentir prácticamente cada vez que habla, ¿cuántas veces ha cambiado el discurso no sólo en el caso de las mascarillas si no en tantas cosas? Y es la portavoz del Gobierno", ha señalado Bieito. "Tenemos un problema serio de diligencia en nuestro país".

El periodista también ha comparado la situación en la que se encuentra inmerso el país con respecto a otros momentos de la historia de la democracia en España: "Creo que pocas veces los grandes consensos democráticos han desaparecido, antes era imposible que un político y menos el portavoz del Gobierno mienta como miente Irene Montero".