Antonio Garamendi, en TRECE: "Iglesias no va a poder seguir con su programa tras el acuerdo en Bruselas"

El pacto histórico que se firmó en la madrugada del pasado martes en Bruselas puede marcar un antes y un después la dirección económica que Pedro Sánchez ha querido marcar en España junto a su socio de Gobierno, Pablo Iglesias. Sobre este asunto se ha pronunciado en 'El Cascabel' el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, que ha explicado lo siguiente: "Lo que ha pasado es bueno para España, pero es cierto que significa ortodoxia económica y eso nos gusta".

En este sentido, Garamendi ha explicado que las medidas aprobadas por Europa no van a permitir seguir con el programa marcado por Pablo Iglesias en su colaición de Gobierno: "Creo que el esfuerzo de Europa demuestra el camino que va a marcar el futuro. Esto significa más responsabilidad y también gastar mejor. Debemos ser más eficientes y por eso Bruselas nos va a marcar el camino para intentar gestionar mejor. Hoy el vicepresidente del Gobierno ha dicho que no cambia para nada sus planteamientos ideológicos, pero creo que no va a poder ser así".