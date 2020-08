Almeida, en TRECE: "Somos compatibles con el sentido de Estado y con llegar a acuerdos, pero no con Podemos"

“Pablo Casado dice que no nos pidan desde luego ser un Gobierno con el PSOE y con Podemos, esto es como el agua y el aceite que no se puede mezclar. No somos compatibles con Podemos, somos compatibles con el sentido de Estado y hemos llegado a acuerdos en el decreto de reconstrucción que se pactó con el Gobierno. La cuestión no es si el Partido Popular está dispuesto a llegar a acuerdos, sino qué quiere el Gobierno, acuerdos o adhesiones inquebrantables a un modo de entender la política de un gobierno de coalición con Podemos del que el Partido Popular no puede ser cómplice”.