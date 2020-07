Alcalde de Pamplona, en TRECE: "No podemos permitir que San Fermín acabe en rebrote"

El alcalde de Pamplona, Enrique Maya, ha estado en 'El Cascabel' para analizar cómo la ciudad de Pamplona está viviendo este San Fermín atípico por culpa de la crisis del coronavirus: "Se ha producido un control porque no nos podíamos permitir que hubiera algún tipo de problema. También se han producido importantes controles en ciertas calles emblemáticas como Estafeta hasta la noche. Nos estamos jugando mucho con la pandemia y no podemos permitirnos que después de San Fermín tengamos secuelas".

En este sentido, Maya ha querido una radiografía sobre cómo está la ciudad estos días "La verdad que tiene poco que ver. Las calles no son iguales e incluso hay bares muy importantes que ya están cerrados. Tenemos que estar atentos porque me han llegado informaciones que en algunas salas de fiesta hay exceso del aforo y por eso debemos actuar. La policía lo va a controlar porque son lugares de riesgo. Dentro de la tristeza que me produce no poder celebrar San Fermín estoy muy orgulloso del comportamiento de la gente".