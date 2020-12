Albert Rivera, en 'El Cascabel': "Bruselas puede convertirse en el freno de los atropellos de este Gobierno"

El expresidente de Ciudadanos y abogado, Albert Rivera, ha comentado la actualidad política de España en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE. Sobre Pedro Sánchez, Rivera ha asegurado que "me encantaría retractarme de lo que dije sobre él, pero es que teníamos razón. Nunca me imaginé que convertirían a Otegi en hombre de estado. Lamentablemente ha hecho todo lo que pensaba que iba a hacer. Mi único alivio es no ser cómplice de todo eso. No podría dormir tranquilo si mis votantes me miraran y me dijeran que cómo podía estar legitimando eso. Sufro las decisiones como cualquier otro español. Quizá no supe explicar lo suficiente que esto era lo que nos venía".

El exlíder del partido naranja ha revelado que "nunca me fié de Pedro Sánchez ni me inspiró confianza. He tratado con Rajoy, ministros del PSOE y del PP, pero nunca me he encontrado a una persona con ese sentido de la tenencia del poder. No tenerlo para cambiar cosas, sino tener el poder. ¿Qué sería capaz de hacer Sánchez? Todo, con el objetivo de ostentar el poder. Me parece dramático más allá de la ideología. Es un Gobierno capaz de cualquier cosa con un presidente capaz de cualquier cosa. No es problema que sea PSOE, ha habido muchos gobiernos. El propio Zapatero supo que Bildu no era aliado directo. Felipe González ni se le hubiera ocurrido, meter a Podemos en el Gobierno tampoco. Sánchez no tiene límites y me da miedo. Me preocupa mucho el hastío y la tolerancia de la sociedad española. Esto empieza a ser un problema"