Vota | ¿Quién tiene razón en la polémica por los incidentes del 2 de mayo: Isabel Díaz Ayuso o el Gobierno?

La presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso, ha criticado duramente que el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, acudiera el martes a los actos del Dos de Mayo a "provocar" y a intentar "presidir" el día del Gobierno de la Comunidad de Madrid, después que quisiera subir a la tribuna de autoridades cuando no estaba invitado.

"No es un día para ministros, es un día para el Gobierno de la Comunidad de Madrid", ha subrayado Díaz Ayuso este miércoles en una entrevista en la Cadena Ser, en la que ha culpado al Gobierno de que el Dos de Mayo se haya visto "empañado por esta historia".

Los servicios de protocolo de la Comunidad de Madrid impidieron el acceso a Bolaños por la escalera a la tribuna de autoridades durante el desfile del Dos de Mayo, frente al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, que acompañó a Díaz Ayuso junto a la ministra de Defensa, Margarita Robles; el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida; el jefe del Estado Mayor de la Defensa, Teodoro López; la presidenta de la Asamblea, Eugenia Carballedo, y el vicepresidente regional, Enrique Ossorio.

El Gobierno alega que la Comunidad de Madrid incumplió la ley que regula la presencia de cargos públicos en actos institucionales, mientras en la Puerta del Sol señalan que el Ejecutivo estaba representado por la ministra de Defensa, y que ya se había trasladado que Bolaños no ocuparía un lugar en la tribuna al acudir como acompañante de Robles sin invitación formal.

Ayuso ha justificado que Robles "está por delante" del ministro de Presidencia, y el decreto al que alude el Gobierno y solo se aplica "cuando alguien está invitado".

"El Gobierno no es una llave máster que abre todas las habitaciones de un hotel", ha espetado la dirigente del PP, que ha apuntado que Bolaños quería "presidir" los actos del Dos de Mayo e "imponerse" a la presidencia de la Comunidad de Madrid.

Ayuso ha remarcado que no tiene obligación de invitar a ministros pero lo hace porque le "parece bien", y se ha preguntado dónde queda su "voluntad como presidente autonómico" para decidir a quien invita a los actos de la Comunidad de Madrid.

"No todo es el Gobierno, no todo es Sánchez", ha espetado, y ha recordado que el año pasado invitó al presidente pero "no quiso venir", y acudió Bolaños en su representación.

Preguntada si criticaría si sucediera esta misma situación en Cataluña y se impidiera el acceso a un ministro a un acto institucional, Ayuso ha dicho que los gobiernos autonómicos "tienen legitimidad" para cursar las invitaciones que consideren y el Gobierno "no puede imponer las cosas".

Por su parte, el ministro Bolaños, que hoy ha acudido a un acto de homenaje a las víctimas españolas del nazismo, ha declinado hacer declaraciones a pesar de la insistencia de la prensa por conocer su opinión sobre las manifestaciones de la presidenta madrileña.