Vota | ¿Quién debe intentar la investidura: Feijóo al ganar las elecciones o Sánchez por sus apoyos políticos?

El PP, en boca de su dirigente Borja Sémper, ha señalado que Alberto Núñez Feijóo está dispuesto a ir a la investidura sin el apoyo del PNV y ha apelado al PSOE para que no dependa de JxCat para formar gobierno, porque sería "indecente".









En una entrevista con COPE, el vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta del PP, Borja Sémper, ha asegurado que si el rey se lo propone Feijóo irá a la investidura porque "es el escenario razonable" y el que apela a la "responsabilidad del PP".



El PP admite que es complicado lograr una mayoría para formar gobierno pero defiende que debe intentarlo porque la alternativa de Pedro Sánchez dependiendo de Carles Puigdemont (JxCat) y de Arnaldo Otegi (EH Bildu) es "terrorífica" e "indecente".



Los populares reclaman que la gobernabilidad no pase "por el filtro de partidos independentistas que quieren lo peor para España" y piden al PSOE altura de miras y que actúe como un partido de Estado: "Hablar de esto es parecer un bisoño, por no decir tonto, sé que puede parecer imposible, ahora bien, no deja de ser un objetivo virtuoso".



Este dirigente del PP defiende que están en "el análisis de altura de miras y no de hacer cosas raras" al ser preguntado sobre un posible apoyo del PP al PSOE para que no dependa de los independentistas. Lo "razonable" es que gobierne quien gana.



Sémper ha señalado que el resultado del PP, que considera "magnífico" pero que ha sido peor de lo esperado, se debe a un "cúmulo de circunstancias" y aunque admite que en una campaña de meses a veces hay más lucidez y otras veces te equivocas, ha puesto el foco en la actuación de Vox.



"Vox se lo ha puesto muy fácil a Pedro Sánchez", ha denunciado Sémper, que cree que las declaraciones en las que Santiago Abascal dijo que con PP y Vox volvería la tensión a Cataluña, o los "gestos estrambóticos", como el de miembros de Vox saliéndose de la pancarta contra la violencia machista, han movilizado a la izquierda.



"Ha funcionado la estrategia del PSOE de convocarnos en una fechas muy singulares y ha operado la reactivación de un voto que se iba a quedar en casa o que iba a votar al PP pero que Vox ha hecho todos los esfuerzos para que no sea así", ha recalcado.