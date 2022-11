Vota | ¿Debe presentar el PP una moción de censura contra Pedro Sánchez si rebaja los delitos de sedición?

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, no se ha pronunciado este lunes y tampoco lo hizo el pasado viernes acerca de la moción de censura que Ciudadanos ha pedido para responder a la supresión del delito de sedición y a la que también ha instado Vox, mientras desde su formación rechazan que ambos partidos busquen marcarles la agenda.

Feijóo se ha comprometido a recuperar el delito de sedición si logra llegar a la Moncloa y este lunes ha anunciado que su partido presentará propuestas para mantenerlo, para lo que pide el apoyo de los socialistas que no quiera comulgar con la "sumisión" del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, hacia el independentismo.

El PP no renuncia a ninguna vía para parar esta reforma, tampoco a la de los tribunales, una fórmula que sin embargo se tiene que estudiar en detalle, según admiten en Génova.

Sin embargo, Feijóo no ha recogido el guante lanzado por Inés Arrimadas y Santiago Abascal respecto a una moción de censura que no prosperaría, pero que el PP no descarta de forma categórica, aunque fuentes de este partido apuntan que esta iniciativa no debe presentarse para dilatar en el tiempo la modificación del Código Penal, sino cuando se puede ganar.