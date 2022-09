Vota | ¿Cree que este es el gobierno europeo más creíble en materia energética, como afirma Pedro Sánchez?

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha ironizado este martes sobre las dificultades a las que ha tenido que hacer frente su Ejecutivo a lo largo de la legislatura afirmando que sólo ha faltado "una invasión zombi" y opina que en materia energética europea "no hay país más creíble que España", por las medidas que ya ha tomado su Gobierno y que ha "asumido" a continuación la Unión Europea, como la intervención en el mercado eléctrico.

No obstante, ha comentado que en su Gobierno estudian "todas las propuestas" y, por ello, van a analizar el plan energético del PP aunque advirtiendo de que no se pueden plantear soluciones que vayan en contra de la lucha frente al cambio climático.



El presidente del Gobierno ha apelado a los agentes sociales, y "singularmente a los empresarios", para que "arrimen el hombro" en este contexto de crisis y no ha desvelado si apoya o no la propuesta de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, para que haya una cesta de la compra básica con precios limitados.



Al respecto, ha dicho que hay "debate" y que el Gobierno "está estudiando todas las variables para defender a la gran mayoría de este país", en referencia a la clase media y trabajadora.



"Lo que tenemos que hacer es una apelación por parte de la vicepresidenta y todo el Gobierno a la responsabilidad compartida", ha añadido haciendo alusión a las empresas.



Sí ha advertido de que el tope a las hipotecas, como ha propuesto también este martes Unidas Podemos, no lo permite la UE, aunque ha compartido el análisis hecho por su socio de Gobierno.



Respecto a un posible indulto al expresidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán, ha reiterado que el Gobierno respetará el trámite de los procedimientos y que la decisión será acorde con la ley y se adoptará "con absoluta transparencia".