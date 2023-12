Vota en la encuesta de 'El Cascabel' | ¿Qué le parece que el PSOE entregue a Bildu la alcaldía de Pamplona?

La moción de censura presentada este miércoles en el Ayuntamiento de Pamplona por EH Bildu, PSN, Geroa Bai y Contigo-Zurekin contra la alcaldesa Cristina Ibarrola, de UPN, se ha ido gestando en los últimos meses, tras las elecciones del pasado 28 de mayo y se deriva del cambio de criterio de los socialistas navarros a la hora de acordar con la izquierda abertzale.

Estas son las cinco claves para entender el cambio de alcaldía que va a experimentar el Ayuntamiento de Pamplona con esta moción de censura:



1. Las elecciones municipales de 2019 y 2023.



En las elecciones locales de 2019, el regionalista Enrique Maya accedió a la alcaldía de Pamplona como candidato de la lista más votada (Navarra Suma) al decidir el PSN votar a su candidata, Maite Esporrín. No fue una legislatura fácil para Maya, que no pudo aprobar ninguno de los proyectos de presupuestos.



Cuatro años después, el 28 de mayo de 2023, la candidata de UPN, Cristina Ibarrola, fue elegida alcaldesa al no poder llegar a un acuerdo los grupos de la oposición, ya que la candidata socialista, Elma Saiz, insistió en que no apoyaría ni al candidato de UPN ni al de EH Bildu. Los socialistas votaron en blanco.



2. Una dura oposición en el Ayuntamiento de Pamplona.



Pese a permitir la alcaldía de UPN, los grupos de la oposición, PSN incluido, han desarrollado una dura oposición en el Ayuntamiento de Pamplona en estos meses, donde han acusado a Ibarrola de inacción y paralización. Han sido patentes las profundas discrepancias en proyectos importantes para la ciudad y en el debate ha estado siempre presente una posible moción de censura.



3. El apoyo de EH Bildu a las investiduras de Pedro Sánchez en Madrid y a María Chivite en Navarra.



EH Bildu decidió en agosto abstenerse en el Parlamento de Navarra para permitir la investidura de la socialista María Chivite como presidenta del Gobierno. El PSN, que después ha negociado con la coalición abertzale los proyectos de reforma fiscal y los presupuestos, ha negado siempre que hubiera un acuerdo de investidura o de legislatura con EH Bildu.



Más tarde, en noviembre, los diputados de EH Bildu votaron en el Congreso a favor de la investidura de Pedro Sánchez con el único argumento de "frenar el acceso de las extremas derechas al Gobierno del Estado". No se habló tampoco entonces de ninguna contrapartida por su apoyo.



4. El acceso de EH Bildu a la presidencia de la Federación Navarra de Municipios y Concejos.



En octubre, el alcalde de Tafalla, Xabier Alcuaz, de EH Bildu, fue elegido presidente de la Federación Navarra de Municipios y Concejos (FNMC) en la Asamblea General Extraordinaria de la entidad, en la que contó con los votos a favor del PSN.



Es el primer presidente de la FNMC de la izquierda abertzale en los más de cuarenta años de historia de la entidad y muchos vieron en este gesto del PSN un primer signo de lo que podía ocurrir en el Ayuntamiento de Pamplona.



5. Elma Saiz, nombrada ministra de Seguridad Social.



A finales de noviembre, la que fue candidata del PSN a la alcaldía de Pamplona y hasta entonces portavoz socialista en el consistorio, Elma Saiz, tomó posesión del cargo de ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.



Su paso a la política nacional ha parecido allanar el acuerdo con EH Bildu en Pamplona, ya que Saiz insistió durante toda la campaña electoral que los votos del PSN no iban a servir para hacer alcaldes a los candidatos de UPN o de EH Bildu.