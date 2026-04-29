Tomás Gómez: "Pedro Sánchez no tiene apoyo parlamentario, no es capaz de gobernar y carece de legitimidad para seguir siendo presidente"

El ex secretario general del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, ha lanzado una dura crítica contra el presidente del Gobierno durante su intervención en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez. Gómez afirma con rotundidad que, en la situación actual, Pedro Sánchez "no está legitimado para ser presidente del gobierno". Aunque en el pasado defendió la legitimidad de su investidura, considera que la ha perdido al no contar con el respaldo del Congreso. "El congreso le da la espalda y lo hace permanentemente", ha sentenciado.

Según Gómez, el jefe del Ejecutivo "no tiene apoyo parlamentario, no es capaz de gobernar, y en esa situación carece de legitimidad para seguir presidiendo el gobierno del país". El exdirigente socialista ha recordado que Sánchez no ha conseguido aprobar los presupuestos y que sufre derrotas constantes en el Parlamento, como la reciente con el decreto de alquileres, lo que evidencia su debilidad y su incapacidad para sacar adelante las leyes.

EFE El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (c)

El precio de la sostenibilidad artificial

Para Tomás Gómez, el coste de mantener a Sánchez en el poder es muy alto para la ciudadanía. "El precio es lo que estamos pagando los españoles", ha advertido. Describe un panorama sombrío en el que "en España cada día hay menos clase media" y aumentan las dificultades para vivir debido a la subida de la inflación, los precios y los impuestos, una situación agravada por la falta de presupuestos.

Esta ausencia de cuentas públicas, según Gómez, también repercute en la "falta de mantenimiento de las carreteras y de las vías ferroviarias". El ex secretario general del PSOE madrileño ha sido tajante al afirmar que "el precio para que Pedro Sánchez siga siendo presidente del gobierno es que los españoles vamos por el desagüe", y vaticina que, aunque el presidente "lo pagará" en las urnas, también arrastrará a todos sus socios: "nacionalistas, regionalistas, independentistas, populistas de de izquierda".

Un leñazo electoral para el PSOE

Pese a que Sánchez mantiene un suelo electoral cercano al 30%, Gómez explica que esto se debe a que "ha absorbido todo un electorado de la extrema izquierda", perdiendo a cambio el voto del "centro izquierda" y de la "socialdemocracia". Además, señala que el PSOE, fundado en 1879, todavía se beneficia de que "mucha gente vota la marca", aunque por dentro esté vacía. A esto se suma lo que califica de "microcirugía electoral" con medidas populistas dirigidas a colectivos como los 3,5 millones de funcionarios o los más de 8,5 millones de pensionistas.

Gabriel Luengas / Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez

A pesar de estas estrategias, el pronóstico de Gómez es demoledor. Basándose en los resultados de Extremadura, Aragón o Castilla y León, y en los sondeos para Andalucía, asegura que "Pedro Sánchez va a pegarse el leñazo electoral de la historia del partido socialista en las próximas elecciones". La única duda, plantea, es si "se va a llevar por delante" a los candidatos autonómicos y a los más de 8.000 candidatos municipales.

Llamamiento a la rebelión interna

Ante este escenario, Tomás Gómez considera que ser candidato del PSOE con Sánchez como líder es tener "las cartas marcadas" para "hundirse electoralmente". Por ello, lanza una advertencia directa a su partido: "Si en el PSOE nadie se rebela. Si en el PSOE nadie exige que Pedro Sánchez se vaya. Si en el PSOE no promueven la destitución de Pedro Sánchez y un cambio de liderazgo, pues entonces, en el pecado irá la penitencia y todos caerán con él", ha concluido, subrayando que por encima de todo está el país, "algo que hemos construido entre todos".