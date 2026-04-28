¿Terminará Sánchez su legislatura, sin socios y cercado por los juicios en su entorno?

La portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, ha señalado este martes la "agonía" del Gobierno que a su juicio evidencia cuestiones como los datos del paro, la falta de presupuestos, su "negligencia" en el accidente ferroviario de Adamuz y su "incompetencia" en el apagón eléctrico de hace un año.

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En una rueda de prensa en la Cámara baja, Muñoz ha enumerado cinco hechos que, a su parecer, demuestran la "agonía" del Ejecutivo, plasmados en una "semana que evidencia claramente el fin de ciclo del Gobierno".

La portavoz ha apuntado a los "peores datos del paro en trece años" que, ha dicho, dejan claro que la economía española "no es un cohete" sino "un desastre".

También la falta de presupuestos generales para este año que el Gobierno no presenta no por una cuestión de "incertidumbre" sino porque no tiene los votos necesarios para aprobarlos, según ha manifestado.

Asimismo, ha destacado la "negligencia" del Gobierno en el accidente ferroviario de Adamuz, por el que ha pedido la dimisión del ministro de Transportes, Óscar Puente, quien "mintió y sigue mintiendo", y la "incompetencia" del Ejecutivo en el apagón del 28 de abril de 2026 al no invertir "lo suficiente" en el sistema eléctrico y "mentir" sobre el origen del suceso.

Otro de los aspectos, ha declarado Muñoz, es la huelga de médicos que arrancó ayer por tercera vez en este año, por la que exigido la dimisión de la ministra de Sanidad, Mónica García.

Todo ello, ha rematado, sumado a "la corrupción de Pedro Sánchez" que a su juicio puede verse en el juicio de las mascarillas en el que están procesados el exministro José Luis Ábalos, su asesor Koldo García y el comisionista Víctor de Aldama.