Sunkel, abogado: "El golpe al coche de Sánchez y Marlaska no debe ser calificado como atentado a la autoridad"

Este domingo se conocía la petición de la Fiscalía de Ceuta de cuatro años de prisión para el único ciudadano que llegará a juicio oral por saltarse los cordones policiales y golpear los vehículos oficiales del presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, y el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, durante su visita a la ciudad autónoma del pasado mes de mayo en plena crisis fronteriza y migratoria con Marruecos.

El Ministerio Público le imputa dos presuntos delitos de resistencia y desobediencia grave a la autoridad y de daños por los que también reclama que el procesado sea condenado a pagar una multa de 24 meses a razón de 12 euros diarios y 252,3 en concepto de responsabilidad civil por los daños causados en un vehículo policial, según la calificación a la que ha tenido acceso íntegro Europa Press.

En 'El Cascabel' de TRECE hemos hablado con el abogado Víctor Sunkel para analizar la petición de la Fiscalía. En primer lugar, el jurista destaca que se trata de una decisión "muy llamativa". En el plató han comparado lo ocurrido con una agresión que vivió el expresidente del Gobierno, Mariano Rajoy, en la que un joven le propinó un puñetazo, aunque en este caso era menor y la condena fue de dos años de internamiento. Algo similar le ocurrió a Macron, en cuyo caso la condena al agresor fue de 18 meses de prisión por un bofetón.

"Lo llamativo no es si parece mucho o poco cuatro años, partiendo de que yo creo que a cualquier persona, sea jurista o no le tiene que llamar la atención, es el criterio de la Fiscalía para solicitar estos cuatro años de prisión", apunta Sunkel.

El abogado, Víctor Sunkel calificado la petición de cuatro años de prisión como "exageradísima"

El abogado ha explicado la diferencia entre los dos tipos de delitos: "Existen los delitos de atentado contra la autoridad castigados, cuando se trata de alguien del Gobierno, con hasta seis años de prisión, para los casos de violencia con agresión física o una intimidación grave. Y, por otro lado, están los delitos de desobediencia o resistencia a la autoridad, que en teoría es lo que ha ocurrido aquí. Hay una persona que se ha saltado el protocolo policial y ha golpeado el cristal de un vehículo, y eso no es lo mismo que agredir. Tiene pena de hasta un año de prisión de multa", y ha recalcado que le parece "exageradísimo" que la Fiscalía haya utilizado el de atentado en el caso del golpe al coche.

"Ha habido o un error de calificación del delito o se ha recibido una instrucción por parte de un superior del fiscal que ha realizado la calificación. Creo que en este caso, que no ha habido una agresión física y la seguridad física del presidente del Gobierno no ha corrido ningún riesgo, no creo que deba ser calificado como un delito de atentado ni mucho menos sea penado con esas penas de 4 años de prisión. Me parece desproporcionado. Entiendo que se tiene que penar este hecho y en casos similares sí se ha penado pero hay que tener respeto por esa proporcionalidad del derecho penal", apuntaba.