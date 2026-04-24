Soraya Rodríguez: "Era incomprensible pensar que el secretario general iba a intentar dar un pucherazo a la vista de todo el mundo; Sánchez sabía desde el minuto uno que no tenía mayoría"

La exportavoz del PSOE en el Congreso, Soraya Rodríguez, ha rememorado en el programa 'El Cascabel' de TRECE el tenso Comité Federal de 2016 que acabó con la primera etapa de Pedro Sánchez al frente del partido. A raíz de la publicación de unas imágenes inéditas por parte de 'The Objective', Rodríguez ha calificado de "incomprensible" el intento de "dar un pucherazo a la vista de todo el mundo" por parte del entonces secretario general. Según ha relatado, el plan consistía en colocar una urna "en un sitio absolutamente oculto, en el que no había interventores, y en el que nadie podía controlar quién votaba".

Un espectáculo dantesco

Rodríguez ha descrito el episodio como un "espectáculo tan alucinante, tan dantesco" que nunca nadie de los presentes había presenciado. Ha explicado que una votación secreta requiere "llamamiento público" y que el voto se deposite "delante de todo el mundo", algo que no ocurría con la urna escondida. "Por eso no se pudo continuar esa votación", ha afirmado, señalando que solo llegaron a votar Sánchez y "6 o 7 de su ejecutiva" antes de que se tuviera que parar el proceso.

THE OBJECTIVE Imagen del vídeo que desvela el intento de «pucherazo» de Sánchez en el Comité Federal del PSOE en 2016

La exportavoz socialista ha sostenido que Pedro Sánchez sabía dos cosas desde el inicio de aquel comité: que "ya no era secretario general" porque le había dimitido la mitad más uno de su ejecutiva tres días antes, y que "no tenía mayoría" en el órgano. Según Rodríguez, ante la voluntad de los críticos de votar para nombrar una gestora, Sánchez "decidió reventar un comité federal" tras "teniéndonos 11 horas y media ahí, intentando esconder una urna detrás de una mampara". Finalmente, la votación se realizó con garantías, con interventores y llamamiento, y Sánchez "perdió democráticamente por 132 votos en contra".

El único que tiene que avergonzarse es él y los miembros de su ejecutiva, que orquestaron semejante espectáculo" Soraya Rodríguez Exportavoz del PSOE en el Congreso

Imágenes 'secuestradas' durante 10 años

Aunque se sabía que los comités federales se grababan, Rodríguez ha celebrado la exclusiva de la periodista Ketty Garat, afirmando que las imágenes han estado "guardadas, secuestradas entre comillas durante 10 años como si se trataran de del Santo Grial". Para quienes denunciaron lo ocurrido, ha añadido, "es una satisfacción que lo que hemos venido denunciando hoy se vea claramente que es verdad". Ha insistido en que aquel fue un "comité de la vergüenza" y que "el único que tiene que avergonzarse es él y los miembros de su ejecutiva, que orquestaron semejante, en fin, espectáculo".

Rodríguez considera que la publicación de los vídeos en aquel momento podría haber cambiado la historia. "Cometimos algunos errores importantes", ha admitido, señalando que la gestora que sustituyó a Sánchez "nunca tuvo a disposición estas imágenes, o sea, que se las llevaron, cosa que ya es ciertamente grave". Este hecho, sumado a no haber explicado bien a la militancia la abstención en la investidura de Mariano Rajoy, permitió a Sánchez "instalar un relato" de victimismo que le ayudó a ganar las siguientes primarias.

Marta Fernández / Europa Press Comite Federal PSOE

El sector crítico, laminado

Preguntada por la ausencia de voces críticas en la actualidad, la exportavoz ha asegurado que "todo el sector crítico prácticamente ha sido laminado" o apartado de puestos de responsabilidad, mientras que quienes apoyaron a Sánchez "están en puestos de representación". En su opinión, estos hechos demuestran una forma de actuar que se ha mantenido en el tiempo. "Quien empezó realmente su carrera política incumpliendo los estatutos internos del partido [...] ha acabado siendo presidente del gobierno incumpliendo o burlando, sorteando la constitución", ha sentenciado.

Para Rodríguez, la trayectoria del presidente del Gobierno es clara: "Pedro siempre ha puesto por delante los intereses personales a los intereses del partido, y como presidente del gobierno ha puesto siempre por delante los intereses personales por delante de los de España". Finalmente, ha concluido que, aunque no sabe si será posible recobrar un PSOE alejado del 'sanchismo', sigue habiendo "mucha gente hoy, creedme, que sigue militando en un partido al que le da vergüenza votar".