Sigue en directo 'El Cascabel' de hoy, 29 de abril: Víctor de Aldama señala a Pedro Sánchez

Víctor de Aldama centrará buena parte de El Cascabel de esta noche tras sus declaraciones señalando a Pedro Sánchez y apuntando a una posible financiación irregular del PSOE, asuntos que se analizarán con Ramón Bermejo, portavoz de Aldama; Luis Ibáñez, fiscal de la Audiencia Nacional; Jesús Villegas, magistrado, y Álvaro Nieto, director de The Objective. El programa también abordará los supuestos incidentes de seguridad denunciados por Aldama junto al criminalista forense Carlos García Barrett, además de las reacciones políticas tras las últimas acusaciones del caso. En la recta final, el espacio tratará las consecuencias del decreto de alquileres y analizará el aumento de jóvenes que se identifican como católicos con Almudena Calvo, miembro del equipo de comunicación del viaje de León XIV a España, y Javier Giovanetti, miembro de Hakuna.

EL CASCABEL

A las puertas de un otoño político cargado de debates decisivos, con un panorama internacional marcado por conflictos y tensiones geopolíticas y coincidiendo con el arranque del curso político, ‘El Cascabel’ estrena temporada en TRECE con José Luis Pérez al frente. Cada noche, de lunes a jueves a partir de las 22:00 h, el programa informativo líder del ‘prime time’ de la TDT mantiene su compromiso de ofrecer a los espectadores análisis, entrevistas y claves para entender la actualidad desde una mirada plural y cercana.





Junto a Pérez, Antonio Jiménez seguirá siendo una de las voces esenciales del programa con un espacio diario propio de opinión, mientras que Ana Samboal continuará aportando su experiencia y capacidad de análisis para abordar los principales debates de cada jornada. A su lado, un nutrido grupo de colaboradores, con las incorporaciones de Gloria Lomana y Guadalupe Sánchez y nombres habituales como Isabel Durán, Juan Fernández Miranda, Paco Rosell, Bieito Rubido, Ignacio Camacho, Álvaro Nieto, Julián Quirós, Esther Jaén y Carmelo Encinas, entre otros, pondrán sobre la mesa miradas diversas para analizar lo que pasa cada jornada.