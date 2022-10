Ser operado en Barcelona, es la única solución para Oliver; Si lo dejamos aquí se morirá

Oliver es un niño de dos años y medio y tiene un tumor cerebral. Su historia es muy llamativa, tanto que ha conseguido pellizcar el corazón de un empresario español, que ha decidido pagar los casi 200 mil euros que cuesta el avión medicalizado, para trasladarle de México, que es donde está, a España. Para así operarle en nuestro país, su vida depende de esa intervención. Al principio esto era una buenísima noticia, pero ahora todo se ha complicado. Roberto, el padre del menor nos cuenta que todas las esperanzas de vida están en Barcelona;

"Si dejábamos a Oliver ingresado, la única solución que nos daban era cuidados paliativos y no es apto para la radioterapia y lo único que sería es quimioterapia, es decir, me están diciendo que si lo dejamos aquí se morirá en semanas o en meses. Y en Barcelona nos dijeron que si lo llevábamos le operaban".

La familia de Oliver se está encontrando problemas para poner rumbo a España, “el primer día el dinero no se hacía efectivo” esto hizo que el avión medicalizado se retrasara del domingo al lunes. Pero el lunes les dijeron que no podrían viajar hasta "el martes”.

Ante las adversidades, buscaron nuevas soluciones y compraron billetes para un vuelo comercial. Pensaban trasladarse hasta Madrid y que una UVI móvil les recogiera en la pista. Sabían el riesgo al que se enfrentaban, pero como dice su padre estaban dispuestos a hacer cualquier cosa; "estábamos dispuestos a correr el riesgo porque no nos fiábamos de la empresa, con la que finalmente vamos a viajar el martes".

Por un certificado médico, tampoco han podido embarcar en este vuelo, pero finalmente mañana, martes, "a las de 10 mañana Oliver viajará en el avión medicalizado".

¿Quién es el empresario que ha hecho la donación?

"Este hombre es un empresario español que reside en México, no quiere que demos más detalles sobre él y quiere mantener el anonimato, y es lo único que me ha pedido a cambio de ponerle el avión a nuestro hijo. Me parece un gesto increíble y humano".

"Este hombre es empresario y está al tanto de todas las noticias que suceden en España, y leyó el periódico El Mundo nada más salir en la noticia, y se puso en contacto con varias personas. Y esas personas contactaron con mi hermano".