"Santos Cerdán filtró la vida disoluta de Ábalos para que la investigación no escalara al partido ni a la presunta financiación irregular del PSOE"

El Partido Socialista se enfrentó a una difícil disyuntiva con el avance de la investigación del caso Koldo: destapar que altos dirigentes eran consumidores de prostitución o admitir una presunta financiación irregular. Según ha desvelado la periodista de ‘The Objective’, Teresa Gómez, en el programa 'El Cascabel' de TRECE, el secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, optó por sacrificar a su amigo, el exministro José Luis Ábalos, para protegerse a sí mismo y al partido. La decisión fue 'que se coma todo el marrón Ábalos' para evitar que la investigación llegara a las finanzas del partido.

Una 'explosión controlada' para salvar al partido

La estrategia de Cerdán, según relata la periodista basándose en el libro 'Todos los hombres de Sánchez' de Ketty Garat, fue dar detalles sobre la 'vida disoluta' de José Luis Ábalos. El objetivo era llevar a cabo lo que se podría denominar una 'explosión controlada', justificando la salida del exministro por sus escándalos personales y no por la corrupción de la trama. “Fue el propio Santos Cerdán quien dio detalles de la vida disoluta de de José Luis Ábalos”, ha explicado Gómez.

Con esta maniobra, Cerdán pretendía “parapetarse en José Luis Ábalos y que esto no ascendiese más allá”, evitando que el foco mediático y judicial se centrara en los 'gastos desorbitados de la propia trama', la presunta financiación ilegal del PSOE mediante tickets, o que el escándalo terminara por salpicar a otros dirigentes y a él mismo. Sin embargo, la investigación ha seguido su curso, desvelando lo que se intentó ocultar.

José Luis Ábalos durante el juicio

La traición de Cerdán a su amigo Ábalos

Esta actuación se describe como una 'traición en toda regla' de Santos Cerdán a José Luis Ábalos, quienes eran 'buenos amigos' hasta ese momento. “Es una traición de Santo Cerdán, porque Santos Cerdán teme que esto le pueda explotar al partido, que le pueda terminar también involucrando a él”, ha señalado la periodista de ‘The Objective’. La decisión fue 'exponer a José Luis Ábalos' y 'vender a su amigo' para intentar que el caso perjudicara “al menor número de de personas”.

Tras la detención de su exasesor, Koldo García Izaguirre, el propio Ábalos lanzó un aviso que en su momento pasó desapercibido. Cuando dijo “yo no tengo un piso en Chamberí”, no se refería al novio de Ayuso, sino que era un 'aviso a navegantes' dirigido a Santos Cerdán y el piso que la trama presuntamente le pagaba. Aunque en ese momento Ábalos solo podía tener sospechas, ahora “ya lo sabe con certeza”.

Europa Press El ex secretario de Organización del PSOE Santos Cerdán comparece ante la Comisión de Investigación del ‘caso Koldo’, en el Senado, a 17 de diciembre de 2025, en Madrid (España).

Ahora que la traición ha quedado expuesta, y con Ábalos citado a declarar el próximo miércoles como investigado en el Tribunal Supremo, queda por ver si el exministro “tendrá en cuenta que en parte tanto Santo Cerdán como su partido le dejaron vendido”. La comparecencia de Ábalos podría ser clave para el futuro de la investigación y del propio Partido Socialista.