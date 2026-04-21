Salvador Viada, exfiscal del Supremo, sobre la petición de 24 años de cárcel para Begoña Gómez: "Es mucho, pero hay que probarlo"

El exfiscal del Tribunal Supremo, Salvador Viada, ha exigido explicaciones al Gobierno sobre el caso que afecta a Begoña Gómez y ha denunciado la estrategia de atacar al juez Peinado. Durante su intervención en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, Viada ha calificado de "gravísimo" que desde el Ejecutivo se intente desprestigiar al juez en lugar de ofrecer aclaraciones sobre los hechos investigados.

La estrategia de desprestigio al juez

Para el exfiscal, "lo más grave de todo esto" es el ataque a la figura del instructor. Tras leer el auto del juez Peinado, Viada señala que este se limita a narrar unos hechos que deberán ser probados. Sin embargo, critica que la respuesta haya sido la descalificación: "en lugar de ir a combatir los hechos o a dar explicaciones [...], llevamos ya 2 años con bulo, bulo, bulo, lodo, lodo, lodo y barro, barro, barro".

Viada ha recordado que un ministro o un presidente del gobierno no puede "faltar el respeto al juez" cuestionando su imparcialidad, ya que va en contra de los principios básicos del Estado de derecho. Considera que estas actuaciones son un intento de desviar la atención de un asunto que, por afectar a la mujer del presidente del Gobierno, tiene eco en la prensa mundial y requiere transparencia.

Matias Chiofalo El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i) y la mujer del presidente del Gobierno, Begoña Gómez (d),

Explicaciones pendientes en el Parlamento

El exfiscal del Supremo insiste en que el Ejecutivo debe dar un paso al frente y ofrecer respuestas. "Hay que dar explicaciones y hay que darlas en el parlamento, más que atacar al juez", ha sentenciado. Viada ha enumerado las cuestiones que, a su juicio, deben ser aclaradas, como "por qué se podían hacer negocios desde Moncloa, si se hacían, lo sabía el presidente del gobierno, lo autorizó si se hacían" o si la investigada contactó con directivos de empresas del IBEX gracias a su posición.

Respecto al futuro judicial del caso, Viada se ha mostrado cauto, recordando que "una cosa son las peticiones [...] y otra es probarlo". Ha señalado que la petición de nulidad por parte de la defensa podría prosperar si "se hubieran vulnerado derechos fundamentales", pero subraya que el procedimiento es complejo y que, en cualquier caso, la Fiscalía no acusa.

Un "gravísimo problema de corrupción"

Salvador Viada ha ampliado su análisis afirmando que "quien no quiera ver que tenemos un problema en España gravísimo de corrupción, es que no quiere verlo". Ha criticado duramente la actitud del Gobierno, a quien acusa de no combatir la corrupción, sino de protegerse de ella. "La manera de luchar contra la corrupción es el camino contrario a 'la fiscalía de quien depende', o ahora voy a nombrar a gente de la máxima proximidad en organismos de control", ha manifestado.

Europa Press El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (i), la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero (d), en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España).

Según Viada, nombrar a personas afines en el Tribunal Constitucional o el Tribunal de Cuentas no es luchar contra la corrupción, sino "intentar que la corrupción no te salpique, incluso si te afecta". Ha puesto como ejemplo la falta de consecuencias tras la condena a un fiscal general del Estado por parte del Tribunal Supremo, ante la que solo hubo "bulo, bulo, bulo". Finalmente, ha lamentado la doble moral existente: "son muy exigentes todos, con la corrupción del de enfrente, pero con la propia están dispuestos a morder el cuello del que sea para que no se investigue".