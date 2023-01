Rodríguez Arribas, sobre las medidas provida en CyL: "Ningún documento acredita un cambio de protocolo"

El conflicto de las medidas provida se traslada de Castilla Y León a La Moncloa. El Ejecutivo central plantea un requerimiento de incompetencia contra la Junta. A pesar de que Mañueco niega cambios en el protocolo, el Gobierno de Sánchez asegura que se están vulnerando los derechos de las mujeres.

La respuesta del presidente de la Junta no ha tardado en llegar. En una carta de Mañueco a Sánchez, le dice que las medidas que Vox afirma que se han puesto en marcha no existen, pero también lanza dos críticas a Pedro Sánchez. Asegura el presidente de la Junta que estamos ante una "cuestión ficticia" y denuncia la "inusitada dureza" del Gobierno de Sánchez frente a esta cuestión.

Según publica este miércoles ABC, ante el pulso con su socio de Gobierno, Mañueco sopesa adelantar las elecciones autonómicas en Castilla y León al 28 de mayo.

Desde el punto de vista jurídico, el Tribunal Constitucional se ha citado los próximos 7, 8 y 9 de febrero, en el primer pleno del mes, para, 13 años después, revisar el recurso que presentó el PP en 2010 contra la ley del aborto de Zapatero.

En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, el vicepresidente emérito del Tribunal Constitucional Ramón Rodríguez Arribas ha asegurado que "lo que no hay es ningún documento que acredite un cambio de protocolo, por lo que no tiene ningún sentido todo lo que se ha montado".

"A mi que te den la información y tú puedas decidir libremente, a mi no me parece mal, más si se trata de una operación invasiva. Pero no se puede obligar a nadie, en España eso es imposible", ha argumentado Rodríguez Arribas durante su entrevista con Antonio Jiménez.

En cuanto al pleno del próximo febrero en el Constitucional para abordar el recurso del PP sobre la ley del aborto de 2010, Arribas ha opinado que "el debate está abierto, ya veremos qué dice el Tribunal Constitucional, hablamos de un interés constitucional en cuanto al bebé. Hay que afrontar el debate sin tremendismos y con buena fe".