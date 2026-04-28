Roberto Gómez-Calvet, experto en recursos energéticos: "Los gestores tienen claro lo que pasó en el apagón, pero no lo quieren decir de forma muy abierta"

A un año del gran apagón del 28 de abril de 2025, las causas que llevaron a España al "cero energético" siguen sin estar claras para el público. Así lo ha explicado el experto en recursos energéticos, Roberto Gómez-Calvet, en el programa 'El Cascabel' de TRECE, donde ha señalado que, aunque Red Eléctrica dispone de información detallada, esta no se ha hecho pública. "Han pasado ya 12 meses y todavía no hay información concluyente", ha lamentado el experto.

Según Gómez-Calvet, uno de los factores determinantes fue la "altísima proporción de generación no síncrona" (renovable) que experimentó el sistema en ese momento, lo que complicó enormemente su gestión. "Exploramos un territorio que nos llevó a ese cero eléctrico", ha afirmado, indicando que los gestores ahora saben que no se puede trabajar con ese equilibrio de fotovoltaica y eólica sin refuerzos.

Un sobrecoste de 800 millones al año

Para evitar que un colapso similar se repita, se está implementando un "sistema reforzado" que incluye una mayor aportación de "generación síncrona". Estas medidas, aunque efectivas, tienen un coste directo para los ciudadanos. El experto ha señalado que estas centrales de respaldo deben estar siempre disponibles, lo que repercute en la factura.

Sebastian Carrasco Red eléctrica de alta tensión

Este refuerzo del sistema eléctrico tiene una factura anual estimada de "800 millones de euros" a nivel global para España. Gómez-Calvet ha destacado que se trata de "una cantidad de dinero muy respetable", que los consumidores pagan a través de un incremento en el recibo de la luz.

La CNMC abre expedientes sancionadores

Gómez-Calvet también ha revelado que los días previos al apagón se produjeron "acontecimientos que todavía no tenemos claros". Al parecer, una unidad de generación se declaró indisponible y "Red Eléctrica infravaloró un poco la situación" y "se la jugó" al no recurrir a otras fuentes para cubrir el hueco.

Este contexto ha llevado a la Comisión Nacional de Mercados y Competencias (CNMC) a abrir recientemente un expediente sancionador a tres actores clave: Red Eléctrica, Iberdrola Generación Nuclear y la agrupación de la central nuclear de Almaraz-Trillo. A Red Eléctrica se le investiga por un presunto "incumplimiento de las funciones de operador del sistema" y una "programación de generación incorrecta".

Por su parte, a Iberdrola se le acusa de una "reducción de la generación nuclear sin autorización". Para el experto, estos expedientes abren un nuevo periodo en la búsqueda de responsables que podría durar meses. "Es una patata caliente que todos están intentando, a ver si se enfría de alguna forma y se diluye la responsabilidad", ha opinado Gómez-Calvet, sugiriendo que hay un "tema político de fondo" para evitar la asunción de responsabilidades.

(EPA) EFE Fotografía de la Gran Vía sin luz durante el apagón masivo del sistema eléctrico en Madrid

El mito de la planta culpable

El experto se ha mostrado muy escéptico ante los informes que señalan a una planta fotovoltaica de Badajoz como la única desencadenante del colapso. Ha explicado que la frecuencia del sistema, "el latido del corazón del sistema eléctrico", bajó a umbrales insostenibles, provocando una "desconexión en cadena" de múltiples unidades para protegerse.

En este sentido, ha calificado como "muy arriesgado" culpar a una sola instalación. "Asumir la responsabilidad a una única planta cuando hay del orden de 5000 y pico unidades físicas de producción, yo creo que es muy arriesgado", ha sentenciado. Según él, el problema no fue de una unidad, sino del sistema en su conjunto.

Finalmente, Gómez-Calvet ha diferenciado entre la generación síncrona (nuclear, ciclo combinado, hidráulica), que aporta "inercia" al sistema con sus grandes masas giratorias, y la renovable. La mayoría de plantas fotovoltaicas y eólicas actuales no tienen capacidad para generar "inercia sintética" por sí solas, por lo que necesitan ser guiadas por la generación firme para no desestabilizar la red.