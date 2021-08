Reyes Monforte, en TRECE: "La única libertad de las mujeres con el anterior régimen talibán era el suicidio"

La escritora Reyes Monforte ha estado en ‘El Cascabel’ de TRECE para contarnos sus experiencias con mujeres en Afganistán y países limítrofes.

Monforte explica que “desde que estábamos siguiendo la información a pesar de que muchos sabíamos que iba a pasar, todo lo que pasó en aquel régimen talibán que está relatado en muchas obras de cine o libros, no creo que se vaya a suceder igual sino que peor, con la llegada de los talibanes en 1996 no es que se violara los derechos de las mujeres y las niñas afganas sino que se aniquilaron, no tenian ningun derecho a nada”. Por otra parte, comenta: “Estamos poniendo mucho la atención en el hecho del burka, de hecho, el pasado régimen talibán el 85% lo usaban porque querían salvar sus vidas. En el pasado régimen talibán de 1996, les decían incluso a las mujeres que vigilaran el sonido de su respiración, eso es absurdo. También he escuchado que ahora los talibanes les van a prohibir los tacones, la cosa va más allá porque anteriormente les obligaban a caminar con zapatos de suela de goma porque se suponía que podía provocar a los hombres, ya no es solo hablar reírse o hablar en voz alta”.

“Ojalá solo haya una generación de mujeres perdidas porque yo creo que este régimen talibán ha llegado para quedarse sobretodo viendo como han llegado, no vamos a ver como matan a la ciudadanía al igual que no vimos en su momento que las mujeres no tenían derecho de ir a un hospital o una universidad, nadie quería tocar el cuerpo de una mujer para sanarlas. Cuando en Occidente los medios de comunicación nos cansemos del tema afganao vamos a ver cosas que no veremos en los medios, por lo tanto será como que no exista”, asegura la escritora.

Reyes pone de manifiesto: “Imaginémonos si las limitaciones de derechos en nuestro país nos ponen de los nervios, pues eso en Afganistán es imposible. Hay que disfrutar de las libertades y derechos que tenemos que entendemos como adquiridas y no lo son. Para imaginarnos la situación de limitación de libertad que tienen las mujeres afganas, el único resquicio que tenían era era el suicidio, la libre elección de cómo y donde morir, para llamar la atención de Occidente se inmolaban o se quemaban. Todo esto lo cuento para que os imagineis a lo que están a punto de enfrentarse esta nueva generación de mujeres jóvenes que no han vivido el régimen talibán, podrán haber escuchado las secuelas en sus padre y abuelas, pero no lo han vivido en primera persona”.

Finalmente, Reyes recuerda: “La nueva generación de talibanes va a ser incluso peor que la de 1996 porque son los herederos de Bin Laden que en su testamento pedía dos cosas a sus herederos: la reconquista de Al-Ándalus y la conquista de los infieles occidentales que si hacía falta se les pasaba a cuchillo, no perdamos de vista esto porque vivimos en un mundo global y están mirando a terreno occidental aunque parezca que estamos lejos en el mapa, no nos debemos dormir en Afganistán”.