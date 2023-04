Ramón Tamames: "Lo más tedioso de la moción fue todo el discurso del presidente Sánchez"

"Yo creo que la moción de censura me ha rejuvenecido. Creo que ha merecido la pena, estoy contento de haber participado en este juego parlamentario. Ya lo noté en la moción de Felipe González contra Adolfo Suárez, era lo que interesaba a la población. Creo que ha habido un seguimiento muy grande en los medios y en redes sociales". Así de optimista se ha mostrado Ramón Tamames, exdirigente del PCE y excandidato de Vox en la última moción de censura contra Pedro Sánchez, hace dos semanas, en una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE.

En su entrevista con Antonio Jiménez, Tamames ha recordado sus sensaciones durante las jornadas en el Congreso. "Yo cada vez me sentía mejor, sentía el respeto, Gabriel Rufián por ejemplo me apretó las manos, me saludó. Lamento que el presidente Sánchez no vino a saludarme, creo que Bolaños, el pelo pincho, lo evitó. Pero creo que se arrepintió de no venir a saludarme".

"Lo más tedioso para mi fue todo el discurso del presidente Sánchez. Muy largo, iba leyendo en su teléfono als noticias según le iban llegando. La segunda intervención de 1 hora 40 minutos... como Fidel Castro en La Habana. Él tiene 14 páginas y creo que yo no llegaba a siete. Yolanda Dïaz contaba cosas además que no tenían nada que ver con la moción de censura, presentaba su partido. Es interesante ver el diario de sesiones", ha contado el exdirigente comunista. "Yolanda Díaz viene a contarnos las maravillas del mundo que está creando ella solita. No es correcto que ella establezca salarios que en teoría deberían negociar sindicatos y empresarios y trabajadores"