Ramón Bermejo, portavoz de Aldama: "Tenía todo el pedigrí para acceder al ministerio, incluso por la vía más secreta y llegar hasta el despacho del ministro"

El nombre de Víctor de Aldama ha vuelto a ser protagonista en la última sesión del juicio por el caso Mascarillas en el Tribunal Supremo. Durante su intervención en el programa ‘El Cascabel’ de TRECE, el portavoz del empresario, Ramón Bermejo, ha reaccionado a las declaraciones de testigos que confirman la estrecha relación de Aldama con el Gobierno. Concretamente, la secretaria del entonces ministro José Luis Ábalos ha asegurado que el comisionista “andaba por el ministerio como Pedro por su casa”.

Acceso directo a la cúpula de los ministerios

Según Bermejo, estas afirmaciones corroboran que Aldama “no era una persona que no estuviese autorizada”. En sus palabras, el empresario “tenía todo el pedigrí para poder acceder incluso por la vía más secreta o especial del ministerio”, como son el ascensor que lleva directamente al despacho del ministro o el parking reservado para autoridades. Estas revelaciones, que surgen de las dos sesiones celebradas en el Supremo, clarifican la “ligazón y con la relación” de Aldama con el “aparato gubernativo”.

La investigación y los testimonios apuntan a que la influencia de Aldama no se limitaba al Ministerio de Transporte. Tal y como refleja el primer informe de la UCO, su red de contactos se extendía a otros departamentos clave del Ejecutivo. Entre los ministerios señalados se encuentran Industria, Sanidad, Administración Territorial e Interior, lo que evidencia una capacidad de interlocución al más alto nivel.

Europa Press Aldama sale de declarar del Tribunal Supremo

Koldo y Ábalos, las llaves de acceso

Ante la pregunta de quién le abría las puertas de los ministerios a Víctor de Aldama, Ramón Bermejo ha sido claro: la participación de Koldo García fue clave, pero también la del propio ministro Ábalos. Según el portavoz, el empresario contaba con “una referencia y, digamos, una recomendación que le abría las puertas sin lugar a dudas”, sugiriendo que era el propio ministro quien contactaba con sus homólogos para facilitar los encuentros.

Bermejo ha defendido que Aldama fue “el primero en apostar arriesgando su dinero” para traer mascarillas durante la pandemia, aunque ha admitido que el empresario ha reconocido la existencia de pagos, definiéndolo como el “nexo de corrupción”. Además, ha señalado que el sistema en sí “estaba fallido” porque permitía este tipo de situaciones. “Hay muchos empresarios que todavía no han salido, que no han hablado de las comisiones, y eso habrá que tenerlo en cuenta”, ha añadido, abriendo la puerta a nuevas revelaciones.

Un juicio 'carambola' con sorpresas

El proceso judicial está siendo calificado como un “juicio carambola”, donde cada sesión remite a otras causas y las declaraciones se convierten en “pistolas humeantes”. Los testimonios y pruebas derivados del Juzgado de la Audiencia Nacional aportan cada día una “sorpresa nueva”, creando una compleja red de conexiones entre diferentes tramas.

Un ejemplo de estas conexiones inesperadas ha sido la pregunta de la abogada de Koldo a Javier Hidalgo, ex-CEO de Globalia, sobre si Begoña Gómez tuvo relación con el rescate de Air Europa, a lo que Hidalgo respondió negativamente. Este movimiento ha sido interpretado como un intento de exonerar a la esposa del presidente del Gobierno en una causa que se investiga en otro juzgado.

Finalmente, Bermejo ha destacado que en el juicio se está hablando de todo menos de mascarillas, ya que otros casos interconectados están cobrando protagonismo. “Dentro del sumario, de lo que menos se habla es de mascarillas”, ha afirmado, vaticinando que las pruebas periciales aportarán “datos muy interesantes” que todavía no han salido a la luz.