¿Qué pasa en la sanidad Valenciana? Le mandaron a casa con un paracetamol y acabó 62 días en coma

Otra presunta negligencia médica también en la provincia de Castellón. De hecho, cuando el paciente con el que hemos podido hablar en 'El Cascabel' se enteró del caso de la niña fallecida, se desplazó a su pueblo para transmitirle su apoyo a la familia y que no es un caso aislado.

Y lo cierto es que el caso de Gustavo pone el vello de punta: apendicitis, peritonitis, fallo multiorgánico, 62 días en coma, 3 meses hospitalizado y 35 kilos menos. Así se quedó Gustavo. Y todo, por un diagnóstico mal realizado. Porque hace un año, Gustavo fue al centro de salud con muchísimo dolor y, sin saber qué es lo que tenía, el médico le recetó paracetamol para un par de días. Después, tuvo que irse al hospital porque sentía que se moría.

Le dijeron que tenía un 1% de posibilidades de sobrevivir: "A mi esposa le comunican que me queda un 1 % de vida y que me tienen conectado, pero que están esperando a que me muera, paso 62 días en coma y por algo divino me despierto", cuenta Gustavo en 'El Cascabel de TRECE

Y después de todo, cuando empezaba a recuperarse, puso una reclamación en el centro de salud, que le aceptaron a regañadientes. Reclamación por la que todavía no le han respondido de la Consejería de Sanidad valenciana, "no me han respondido a ninguna reclamación".