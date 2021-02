El portavoz de CCOO de los Mossos afirma que "el modelo de orden público está desfasado y no es efectivo"

En una entrevista en 'El Cascabel' de TRECE, Roberto García, portavoz del sindicato de CCOO de los Mossos d'Esquadra, señala que el modelo de orden público "no permite una acción rápida en el momento en el que atacan unos violentos". Desde el sindicato aseguran que hace "mucho tiempo" que "instan a la Generalitat" a que lo cambie.

En concreto, sobre los altercardos vividos en Vic a raíz de un acto electoral de Vox, Roberto García aclara que no saben "si por error o falta de información, no esperábamos que 500 violentos intentaran boicotear el acto". Como justificación, explica que la primera línea está montada por la ARRO, un área de equipos de orden público, pero no son los antidisturbios de la brigada móvil que son los disponen de las herramientas para erradicar este tipo de ataques. Pedimos la orden en Vic, pero tardó en llegar y eso provocó que los violentos acabaran durante minutos haciendo lo que les daba la gana".

�� "Desde hace mucho tiempo instamos a la Generalitat a que cambie el modelo de orden público que tenemos. Está totalmente desfasado y no es efectivo. No permite una acción rápida cuando vienen unos violentos".



�� Roberto García, portavoz CCOO de los Mossos, en #ElCascabel8Fpic.twitter.com/pI6uMKkdH4 — El Cascabel (@ElCascabelTRECE) February 8, 2021

Tras los ataques en Vic, Vox denuncia llevar "semanas sufriendo la violencia con el silencio total del PP y Cs"

"Llevamos semanas sufriendo la violencia en Cataluña con el silencio total de los líderes del PP y de Ciudadanos", advertía la formación en una publicación en su cuenta de Twitter, después de que un grupo de manifestantes les persiguiera en Vic y uno de ellos se subiera al techo de una de las furgonetas en las que han circulado por la ciudad, mientras otra persona lanzaba una valla contra la luna delantera.

Vox explicaba que "cuando es inevitable", PP y Ciudadanos "lo condenan, pero después de haberse negado a firmar un manifiesto por unas elecciones libres y democráticas en Cataluña y después de que sus grupos europeos se hayan negado a debatir este asunto en Europa". Además, el presidente de la formación, Santiago Abascal, afirmaba que "no vamos a ceder ni un palmo de Cataluña. No vamos a renunciar ni a un grado de libertad".