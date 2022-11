Los paros los convoca La Plataforma para la defensa del sector de transporte de mercancías que hoy ha celebrado una manifestación en el centro de Madrid que tildan de éxito. "A pesar de que los medios han intentado desacreditarnos, estábamos 35.000 autónomos. Hoy me he sentido muy arropado, han venido todos los sectores, la gente venía de las aceras y nos daban calor. Hoy estamos aquí pidiendo que se cumpla una ley que aprobó el propio Gobierno, ¿Cómo puede ser que no la hagan cumplir?", ha comentado Germán Martínez, vocal de la Plataforma en 'El Cascabel' de TRECE.

La huelga continúa

El propio Martínez ha avisado, "en marzo empezamos así, que éramos una minoría, decían y mira como acabó". El propio portavoz acusa al resto de asociaciones que representa a la mayoría de transportistas y que no secundan la huelga: "No quiero pensar mal, pero todas las asociaciones están subvencionadas por el Gobierno"