Montilla celebra este domingo la Festividad de San Juan de Ávila

El 31 de mayo concluye el Año Jubilar de San Juan de Ávila, patrón del clero, y con motivo de su Festividad que se celebra el 10 de mayo, el próximo lunes TRECE ofrece desde Montilla (Córdoba) una Eucaristía en su honor a las 11H. En "El Cascabel" hablamos con José Felix Garcia Jurado, rector de la Basílica de Montilla. "En los tres últimos meses, no han podido venir los peregrinos al sepulcro del Santo, pero San Juan de Ávila está llegando a todos los hogares. Él quiso elegir Montilla para irse al cielo, se le conoce como el Apostol de Andalucía. Se quería marchar de misionero a América, pero no por diferentes razones no pudo ser e hizo mucho bien aquí".

En 1970, San Juan de Ávila fue canonizado por San Pablo VI, que señaló "que había hecho muchos milagros". El rector hace balance del Año Jubilar que se abría el 6 de abril de 2019. "Hemos recibido 4.000 peregrinos, lo que significa una cifra muy importante, porque Montilla tiene un Santuario pequeño. San Juan de Ávila era muy alegre, se decía que veía a Dios en cada persona. Hay una anécdota muy bonita que cuenta que cuando se ordena sacerdote, en lugar de hacer un gran convite, llama a 12 pobres de su pueblo, Almodóvar del Campo y hace una comida sólo para ellos y les lava los pies como Jesucristo en la Última Cena. Él todo lo que tiene lo da para los pobres y necesitados, de hecho cuando se está muriendo en Montilla, se acerca el médico y le pide que haga testamento y San Juan de Ávila le contesta, "qué testamento voy a hacer, si no tengo nada, lo he dejado a los pobres".

En su honor se creo un comedor social en Montilla unido a Cáritas y en él se atiende a personas vulnerables. "En estos tiempos, debido al confinamiento, se les lleva comida a casa. Pero, no solamente es darle alimento, es darle cercanía, darles cariño". El Obispado de Córdoba en colaboración con el Ayuntamiento de Montilla ha creado para dar de conocer al Santo el proyecto Vitis Dei que engloba cultura y religión. "El mal del cuerpo pasará, pero el bien del alma no" decía San Juan de Ávila, una frase que ahora está más presente que nunca.