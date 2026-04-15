María Jesús del Barco, jueza: "El Gobierno no puede pretender que, cuando existan posibles indicios de un delito, no se abra ninguna investigación"

La presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), la jueza María Jesús del Barco, ha respondido con dureza a las críticas vertidas por miembros del Gobierno contra las actuaciones judiciales en el 'caso Begoña Gómez'. Durante una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, del Barco ha defendido la independencia judicial y ha recordado que "en este país todos somos iguales ante la ley".

Impunidad para el círculo del poder

Del Barco ha rebatido directamente las palabras del ministro Óscar Puente, quien acusó a los jueces de "violentar la acción política de personas elegidas democráticamente". La magistrada ha recordado que Begoña Gómez "no es ningún cargo político" y que los ciudadanos no la han elegido. "A mí lo que me da la impresión es que Óscar Puente considera que por el hecho de ser un político elegido democráticamente debe ser impune, él o su círculo", ha señalado.

En este sentido, ha insistido en que el Ejecutivo no puede pretender que alguien, por ser un representante político o cercano a él, quede "al margen de la ley" cuando existan "posibles indicios de la comisión de un hecho delictivo". Ha puesto como ejemplo el caso que afecta al exministro José Luis Ábalos y a su exasesor Koldo García, preguntándose si el Gobierno pretende que haya "determinadas personas al margen de la ley".

Cesar Vallejo Rodriguez El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente

Cese "en un mundo normal"

La presidenta de la APM también ha sido muy crítica con el ministro de Justicia, Félix Bolaños, por sus ataques al juez Juan Carlos Peinado, instructor del caso de Begoña Gómez. Preguntada en el programa de José Luis Pérez sobre si Bolaños debería seguir en su cargo, del Barco ha sido tajante, afirmando que su cese sería lo esperable.

"En un mundo normal sería cesado por el presidente, pero España hace mucho tiempo que dejó de ser un país normal", ha declarado la jueza, quien considera que los políticos "deben extremar la prudencia cuando hablan" para no "socavar la confianza de los ciudadanos en la administración de justicia", como ha recordado Europa en varias ocasiones.

Presiones "intolerables" al Poder Judicial

Del Barco ha calificado de "intromisión intolerable" las informaciones que apuntan a que el ministro Bolaños habría enviado correos a la presidencia del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para que acelere las quejas contra el juez Peinado. Ha recordado que la Constitución atribuye las competencias disciplinarias al CGPJ precisamente para "evitar que un juez tenga que actuar con miedo a ser sancionado por el ejecutivo".

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ofrece declaraciones tras el acuerdo para reparar a víctimas de abusos prescritos, en la sede del Defensor del Pueblo, a 30 de marzo de 2026, en Madrid (España).

La situación en España, según la magistrada, se acerca cada vez más a lo que ha sucedido en Hungría o Polonia, países que han sido advertidos por la Comisión Europea. De hecho, ha recordado que los informes europeos sobre el Estado de Derecho ya "han alertado de los ataques que, de forma reiterada, se están realizando por miembros del ejecutivo hacia el poder judicial".

Frente a estos ataques, que Del Barco ha calificado de "campaña orquestada desde La Moncloa", los jueces disponen de pocas herramientas de defensa. Según ha explicado, si el juez Peinado interpusiera una querella contra los ministros, "tendría que apartarse del procedimiento", por lo que sus únicas vías son emitir comunicados y "dirigirnos a Europa para contar lo que está pasando en este país".

A pesar del hostigamiento, la presidenta de la APM ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad a la ciudadanía. "Para ningún juez es plato de buen gusto que te estén atizando [...] pero la garantía que tenemos es que seguimos actuando con absoluta independencia", ha afirmado. Aunque reconoce que no es agradable y puede entender el "enfado humano" de Pedro Sánchez y Begoña Gómez, ha concluido que "quien es miembro de un gobierno no puede verter estas manifestaciones contra los miembros del poder judicial".