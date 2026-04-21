Manuel Mostaza, politólogo: "El CIS no describe la realidad; se intenta mantener una ficción que ni el propio Sánchez se cree"

El politólogo Manuel Mostaza ha analizado la última encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), calificándola como un intento de "transformar la realidad" en lugar de describirla. Durante su intervención en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, Mostaza ha afirmado que los resultados son "absolutamente disparatados" y que el CIS busca mantener una "ficción que ni el propio Sánchez se cree".

Para el analista, la "prueba del 9" de la falta de credibilidad de la encuesta es que "si en Moncloa se lo creyeran, disolverían las Cortes mañana". Mostaza considera que el CIS se ha convertido en un "horóscopo de cabecera" para un Gobierno "que no puede gobernar porque no tiene mayoría" y que su único objetivo es transmitir la idea de "que hay partido" y de que "se puede parar un gobierno de PP, VOX".

"El final de la escapada" de Sánchez

Preguntado por si se ha agotado el tiempo del actual presidente, el politólogo se ha mostrado cauto, pero claro. "Ya sé que imposible no hay nada en la vida", ha señalado, pero ha añadido que revertir la situación actual "va a ser muy difícil". Mostaza cree que "estamos al final de la escapada", una percepción respaldada por otras encuestas que, como la publicada por El Español, otorgan a la oposición una "ventaja amplísima" de hasta 200 escaños.

Europa Press Infografía con barómetro del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) publicado en abril de 2026

Sobre la estrategia del Gobierno, como el lema "no a la guerra", Mostaza opina que, si bien "ha influido" para movilizar a su electorado, se trata de un "reparto del voto dentro de la izquierda". Según su hipótesis, este "pequeño repunte" se produce "a costa del electorado de izquierda", ya que Sánchez "abandonó el centro hace años" y no logra recuperar votantes de ese espectro.

El PP y el "caso excepcional" de Vox

En cuanto al bloque de la oposición, el análisis destaca la fortaleza del Partido Popular, que se mantiene "muy por encima" de Vox, una situación que califica de "sorprendente" y como un "caso excepcional en Europa". Mostaza explica que, a diferencia de otros países, la derecha en España "crece, pero no lo hace a costa del centroderecha". Sin embargo, considera "muy complicado" que el PP pueda "soñar con una mayoría absoluta" mientras Vox se mantenga con un apoyo por encima del "10% o 12%".

Respecto a Vox, el politólogo sugiere que su apoyo "explícito o implícito" al gobierno de Netanyahu "no le beneficia". Argumenta que "los temas bélicos al electorado español en general no le gustan", lo que podría explicar en parte por qué el partido "se ha atascado". "Mostrarse partidario de actitudes beligerantes (...) no le suma votos", ha sentenciado.

Europa Press El presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), José Félix Tezanos

La defensa de la "España rural viva"

En la parte final de su intervención, Manuel Mostaza, quien ha participado en el cuarto foro rural sostenible, ha defendido un cambio de narrativa sobre la llamada España vaciada. "Hablemos de la España rural viva, no de la España vaciada", ha propuesto, subrayando que los habitantes de estas zonas tienen "derechos a recibir servicios públicos con independencia de los lugares en los que vivan".

El experto ha criticado que las políticas destinadas a estas áreas se diseñen "desde cómodos despachos en las ciudades", lo que provoca que no se puedan aplicar y se tire "dinero que sería muy útil a la papelera". Estas políticas, ha lamentado, corren el riesgo de plantear los pueblos "como una especie de mausoleo", ignorando que evolucionan. "Es un tema de derechos de la ciudadanía", ha concluido.