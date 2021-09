Los vecinos de Almonacid en Toledo toman la calle para echar a los okupas: "La angustia se adueñó del pueblo"

Almonacid, un pueblo situado en la provincia de Toledo, ha sido noticia en las últimas horas después de que sus vecinos hayan podido echar a un grupo de okupas. Hasta esta localidad se ha desplazado un equipo de TRECE para poder conocer de primera mano cómo han vivido estas últimas jornadas.

El pueblo se ha unido y eso es lo que ha conseguido que hayan podido echar a los okupas. Esta localidad toledana no llega a los 1.000 habitantes y todos se conocen. Hasta 400 vecinos de Almonacid se han organizado y ha sido gracias a ellos han conseguido evitar tener presencia de okupas en sus calles.

El pasado viernes se convocó una manifestación a última hora en la plaza del pueblo para protestar por la presencia de okupas en sus calles. Para sorpresa de todos, más de 400 vecinos se presentaron para hacer presión e intentar echarles de la localidad. Horas después, el objetivo se alcanzó.

Todavía con el susto en el cuerpo, la alcaldesa de la localidad, María Almudena González Hernández, ha explicado en TRECE cómo ha vivido este momento: "Ya se nos va pasando, pero ha sido un grave problema que teníamos y gracias todos los vecinos lo hemos podido atajar en un tiempo récord".

"La idea ha partido por parte de todos los vecinos, yo no tenía más ideas que aportar desde el Ayuntamiento porque la legislación no nos apoyaba. Mande un escrito a la Delegación del Gobierno y no recibí respuestas. Los vecinos llegaron a bloquear el Ayuntamiento y no teníamos otra solución", ha explicado la alcaldesa. "Organizamos una protesta en la plaza del Ayuntamiento y vinieron 400 personas. Después estuvimos aquí, frente a la vivienda okupada, hasta las tres de la mañana".

Los vecinos, que desde hace horas llevan cuidando sus calles, ha explicado en TRECE que el miedo y la incertidumbre les hizo salir a la calle: "Lo hemos vivido con miedo e incertidumbre porque somos un pueblo pequeño y muy tranquilo. No estamos acostumbrados a estas cosas, solo las veíamos por televisión y nunca había llegado algo parecido aquí. En definitiva, la incertidumbre y la angustia se adueñó del pueblo".