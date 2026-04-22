¿Le parecen bien los pactos de gobierno entre PP y Vox?

El presidente del PP de Aragón, Jorge Azcón, y el líder de Vox en la región, Alejandro Nolasco, han anunciado este miércoles en una comparecencia conjunta que ambos partidos han llegado a un acuerdo para la investidura de Azcón como presidente de la comunidad.

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El acuerdo incluye el concepto de "prioridad nacional" en el acceso a los servicios públicos, al igual que el alcanzado en Extremadura entre ambos partidos que ha permitido este miércoles la investidura de María Guardiola (PP).

Así lo ha asegurado Nolasco a los medios de comunicación, a los que ha detallado que el pacto incluye una vicepresidencia para su partido, que estará unida a una consejería, aunque aún no se ha determinado cual de las tres será: Desregulación, Bienestar Social y Familia; Medio Ambiente y Turismo; y Ganadería, Agricultura y Alimentación.

Nolasco ha agradecido a Azcón que haya tenido "la disposición y la valentía" de llegar a este acuerdo, y ha confrontado la actitud del aragonés con la de Génova, que, ha lamentado el líder autonómico de Vox, "solo ha puesto palos en las ruedas, solo ha puesto zancadillas".

Por su parte, Azcón ha insistido en que el acuerdo es "coherente", que sus medidas se refieren todas ellas a cuestiones en las que el Gobierno de Aragón tiene competencias, que cumple "con el principio de legalidad" en todas sus partes y responde al "mínimo común denominador" entre los dos partidos