"Koldo llevaba tres sobres con dinero en metálico: uno para Ábalos, otro para el ministerio y otro para el PSOE, y pagaba así los gastos del ministro"

El jefe de investigación de ‘ABC’, Javier Chicote, ha desvelado nuevos detalles sobre cómo Koldo García, el asesor del entonces ministro José Luis Ábalos, pagaba los gastos de este con dinero en efectivo. Durante una entrevista en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez, Chicote ha recordado una información que publicó en 2020 sobre un viaje de lujo a Canarias en el que participó Ábalos junto a su familia y el propio Koldo. Tras la agenda oficial por la crisis de los cayucos en Arguineguín, el grupo se alojó en el mejor hotel de la isla, y fue Koldo quien pagó en metálico los 2.500 euros de gastos extra.

Los tres sobres de Koldo

Chicote ha explicado que, en una información posterior de 2021, pudo confirmar que Koldo llevaba siempre tres sobres con dinero en metálico cuando acompañaba a Ábalos. "Yo los sobres los llegué a ver en el ministerio", ha afirmado el periodista. Según su relato, eran de plástico semirrígido de colores y cada uno tenía una pegatina para identificar su propósito: uno ponía 'Jose', para gastos personales; otro 'ministerio' y un tercero 'PSOE'.

Con estos sobres, Koldo iba sufragando los gastos del ministro y metiendo los tickets. La gran incógnita, según Chicote, era cómo se llenaban. "Lo que sabemos ahora, que no sabíamos antes, es cómo, presuntamente, se llenaban esos sobres", ha señalado, apuntando al testimonio que indica que se le pagaba en metálico a Koldo para sufragar, entre otras cosas, estos viajes.

EFE El exministro José Luis Ábalos (i) en el banquillo de los acusados este martes en el primer día del juicio contra él, contra su exasesor Koldo García y contra el empresario Víctor de Aldama en el Tribunal Supremo por el caso de las mascarillas, una presunta trama de corrupción para lucrarse con material sanitario durante la pandemia

De 'bulo' a causa judicial

En el momento de la publicación de la noticia en 2020, la reacción del ejecutivo fue nula. "A nadie en el ejecutivo le chirrió esa manera de pagar", ha comentado Chicote. De hecho, ha relatado que desde el PSOE se negó la información, calificándola de "bulo", después de que Koldo le confesara que en Ferraz le daban dinero en metálico.

Con el tiempo, se ha sabido que sí se entregaba dinero en metálico, y actualmente hay una pieza separada en la Audiencia Nacional abierta por ello. El periodista ha recordado el poder que ostentaba Ábalos en aquel entonces, no solo como ministro de Transportes sino como secretario de organización del partido, lo que dificultó la publicación de la historia. "Me desmentían hasta en los programas en los que colaboraba habitualmente", ha lamentado.

Un político corrupto real en su nueva novela

Javier Chicote también ha hablado de su nuevo libro, 'Demonios bajo la cama del poder', que se presenta el día 29. Aunque oficialmente es una novela de ficción, el autor ha confesado que "lo que hay cuentos es cierto". La trama desvela, por ejemplo, cómo funciona la corrupción en el Ministerio de Transportes.

Lo más sorprendente es que uno de los protagonistas es un "político corrupto actual" y en ejercicio, cuya identidad real se oculta tras un nombre en clave que funciona como un "jeroglífico". Chicote ha explicado que tuvo que recurrir a la ficción al no poder publicar la historia "por la vía ordinaria". La editorial destacó que el relato "se ve muy auténtico", a lo que él respondió: "Es que es cierto".