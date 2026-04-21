Juan Rodríguez Garat, almirante retirado: "Lo que dicen Trump e Irán es propaganda de guerra: es imposible tomar sus palabras al pie de la letra y hacer predicciones fiables"

El almirante retirado Juan Rodríguez Garat ha analizado la escalada de tensión entre Estados Unidos e Irán en el programa 'El Cascabel' de TRECE, presentado por José Luis Pérez. A pesar de la tensión, con episodios como el abordaje de un carguero iraní, las negociaciones continúan, aunque el experto se muestra escéptico sobre un acuerdo a corto plazo y califica la situación de sorprendente y absurda.

Según Garat, cuando Trump decidió el bloqueo de los buques iraníes, consiguió que Irán declarara abierto el estrecho de Ormuz en menos de 24 horas. Esto le proporcionó una estrategia de salida para la guerra, pero prefirió mantener el bloqueo. Esta decisión llevó a una situación absurda, ya que "el único país que no podía circular por el estrecho de Ormuz era Irán, que es precisamente quien tiene la llave", explica el almirante. Como resultado, Estados Unidos volvió "a la misma dinámica que hace dos semanas".

Propaganda de guerra

El presidente de Estados Unidos insiste en que es "muy altamente improbable" una prórroga del alto el fuego. Sin embargo, Garat recuerda que Trump "ha prorrogado cuatro veces los ultimátums que ha dado antes de arrasar Irán". Por ello, aconseja no tomarse sus palabras "al pie de la letra", como tampoco las del "régimen islamista de Teherán". Para el almirante, lo que dicen ambos bandos es, básicamente, propaganda de guerra.

EFE Presidente Donald J. Trump

El experto militar subraya que "es mucho más fácil ver lo que está ocurriendo, los hechos". Actualmente, se mantiene el alto el fuego, el estrecho de Ormuz continúa cerrado y no están llegando nuevas tropas norteamericanas a la zona. Por tanto, Garat prevé que la próxima reunión en Islamabad concluya con "un desacuerdo de fondo, pero un acuerdo inicial en mantener el alto el fuego", de forma similar a la anterior.

Victoria militar no es victoria política

Ante un reciente mensaje de Donald Trump en redes sociales asegurando que "estamos ganando esta guerra y de largo", Garat matiza la afirmación. Desde una perspectiva puramente militar, "es evidente que Estados Unidos ha arrasado en esta guerra", dada la enorme diferencia de poder militar. Nadie que conociera esta diferencia, demostrada hace ocho meses, "pensaba que los combates podían terminar de otra manera diferente".

Sin embargo, el almirante retirado plantea que lo realmente importante es "si se van a conseguir los objetivos políticos de la guerra", y para ilustrarlo, recuerda el caso de Vietnam. "Estados Unidos en la guerra de Vietnam no perdió una sola batalla, pero perdió la guerra porque no consiguió imponer su voluntad al comunismo vietnamita", señala.

DPA vía Europa PressUn avión sobrevuela un suburbio al sur de Beirut, bastión del Hezbolá proiraníRedacción digital

Garat se muestra convencido de que el caso de Irán "no del todo" será igual, ya que EEUU "tiene más herramientas". Aunque no se llegue a un acuerdo, es un hecho que "el programa nuclear iraní y el programa de misiles balísticos han sufrido daños importantes". No obstante, concluye que "el problema de Irán subsistirá mientras subsista el régimen", y advierte que ni Irán ni Estados Unidos "van a respetar, probablemente, ninguno de los acuerdos que puedan firmar en estas condiciones".