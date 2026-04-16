Javier Pacios, cuñado del tripulante del Alvia fallecido: "Llevamos casi tres meses y aquí nadie hace nada. Te das cuenta de que te están mintiendo en la cara"

Casi tres meses después del trágico accidente de tren en Adamuz (Córdoba), las víctimas han alzado la voz en una concentración a las puertas del Congreso para denunciar el abandono institucional. Javier Pacios, cuñado de una de los fallecidos, ha compartido su testimonio en el programa 'El Cascabel' de TRECE, donde ha relatado un cúmulo de emociones, tristeza y decepción por las promesas incumplidas.

Promesas rotas y total abandono

La sensación de desamparo es absoluta. "No se ha cumplido nada de lo que os prometieron en aquellos días", ha lamentado Pacios en su entrevista con José Luis Pérez. Según denuncia, las ayudas no llegan y el contacto con el Ejecutivo es inexistente. De hecho, la oficina para la atención a las víctimas que anunció el Gobierno "no ha dado señales de vida".

El familiar ha contrapuesto esta situación con el trato recibido por parte de los medios: "Hemos tenido muchísimo más contacto con vosotros y nos habéis tratado muchísimo mejor que lo que nos han tratado los políticos". Las familias observan con impotencia cómo en el ámbito político "unos se echan la pelota a otros" sin que nadie asuma responsabilidades.

Fernando Sánchez / Europa Press Manifestantes durante la concentración convocada por la Asociación Víctimas Descarrilamiento Adamuz frente al Congreso.

Preguntado por el ministro de Transportes, Óscar Puente, Pacios ha sido tajante. "Que dejen de mentir. Es que es mentira tras mentira", ha sentenciado, afeando la falta de autocrítica del Gobierno. "Asumir responsabilidades. Si lo habéis hecho mal, oye, lo hemos hecho mal, vamos a intentar corregirlo [...], pero no, van pasando, pasando, pasando, y aquí nadie hace nada".

La exigencia de empatía

Una de las quejas más dolorosas es la falta de humanidad. "Lo único que duele es que no se lleguen a poner en nuestro lugar", ha explicado Pacios. Ha criticado duramente la actitud del presidente del Gobierno, de quien ha dicho que su empatía es "cero" tras verle "descojonado de la risa" en actos públicos recientes. "No hemos recibido ninguna visita, no hemos recibido ninguna carta, nada de nada", ha añadido.

Javier Pacios ha recordado la angustia vivida en las primeras horas, cuando encontró a su familia "con el abrigo puesto, con el móvil en la mano, esperando a que le llamasen desesperados". Es una agonía, ha afirmado, que los responsables políticos no pueden entender. "Si se viesen en eso, nos comprenderían, y dirían, joder, qué malos, qué mal, qué qué duro".

Europa Press Uno de los vagones del tren de Iryo que descarriló, a 20 de enero de 2026, en Adamuz

Las familias se sienten como "víctimas de segunda", orilladas en comparación con afectados por otras tragedias. Durante la concentración, ha revelado Pacios, "los únicos que se han acercado a hablar con nosotros ha sido la gente de VOX", un gesto que ha calificado como una cuestión "de humanidad" más que política.

Confianza en la justicia

A pesar del "desengaño de los políticos", las víctimas mantienen la esperanza en la justicia. "Confío mucho en la Guardia Civil, la UCO. Es es algo que que te dan tranquilidad", ha asegurado Pacios. Las familias, en contacto con los supervivientes de la tragedia de Angrois, prefieren que la investigación "vaya despacio y vaya bien" para que se esclarezca toda la verdad.

Finalmente, ha confirmado que se plantean acciones legales conjuntas. "Va a ser todo a través de la asociación", ha explicado, ya que "en grupo hay más poder". El objetivo es ir "paso a paso" para que el proceso se haga bien y se depuren todas las responsabilidades.