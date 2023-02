Indignados con la "chapuza" de los trenes: "¿Quién va a venir a la España vaciada?"

El escándalo de los trenes ha puesto en jaque a la ministra de Transportes que ha servido de escudo humano para el ejecutivo. Asume la responsabilidad por el "chasco": los trenes diseñados no cabían por los túneles.



Para que se hagan una idea, los trenes se diseñaron con las medidas estándar y no se tuvo en cuenta que los túneles se construyeron para trenes más pequeños. Un varapalo para cántabros y asturianos; llevan años esperando un sistema ferroviario digno. Es una zona repleta de pequeños pueblos mal comunicados que dependen de los trenes para hacer algo tan simple como ir al médico, y sufren constantes retrasos y cancelaciones. Como en el caso de José, vecino de Santa Marina, en Cudillero, Asturias, "imaginaros, esto es un pueblo muy pequeño que depende mucho del ferrocarril". José, da cuenta, además, del enfado del vecindario, "estábamos ilusionados y de repente resulta que escuchamos la noticia que no pasa el tren por el túnel. Estamos supersorprendidos, nos van a caer otros dos años sin tren, ¿quién va a venir a la España vaciada?"