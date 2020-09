Un hombre despedido tras contraer la covid-19 denuncia no haber cobrado aún el ERTE ni el Ingreso Mínimo Vital

El Ingreso Mínimo Vital se ha convertido en una duda constate entre los españoles: ¿Qué pasa con ella?, ¿está gestionada mi solicitud?.

Desde que se abrió el plazo para recibir esta ayuda por parte del Estado se han registrado 900.000 solicitudes, de las cuales se han tramitado 340.000 siendo aprobadas 86.000, lo que supone solo el 9% de todas las peticiones.

La única buena noticia que queda a la que agarrarse es que el plazo ha sido ampliado hasta el 31 de diciembre.

La situación para muchos españoles que no reciben paro ni ayuda alguna es dramática, como la de Juan Miguel Bono, que lleva sin trabajo desde marzo y que solicitó el ingreso mínimo vital el 15 de junio, sin recibir a día de hoy ninguna respuesta por parte de la Administración.

“Me despidieron al inicio de la pandemia por no superar el período de prueba, sin previo aviso, y tras haber contado a la empresa que era positivo en coronavirus. Desde entonces sobrevivimos con los 150 euros de pensión que cobra mi mujer, y las ayudas que me dan los equipos de fútbol donde soy entrenador”.

La historia de Juan Miguel es una de tantas que se están viviendo actualmente, y que está llevando a muchos al borde del desgaste con ayudas que no llegan y situaciones cada vez más límites.